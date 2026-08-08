Ce urmează pentru România după deciziile Fitch și Moody`s. Ministrul Finanțelor, despre „prima treaptă de evoluție” și ținta „vitală”

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că „e o chestiune vitală” pentru România să își propună creșterea ratingului de țară și a indicat ca „prima treaptă de evoluție” o eventuală trecere la o perspectivă stabilă, de la cea negativă din prezent, în viziunea agențiilor de evaluare financiară.

Agenția Moody`s a anunțat vineri seară că menține ratingul României la „Baa3”, ultima treaptă din categoria recomandată investitorilor, cu perspectivă negativă, la o săptămână după decizia similară a agenției Fitch.

Într-o intervenție sâmbătă la Digi24, ministrul interimar al Finanțelor a spus că, astfel, România „rămâne pe harta marilor investiții, reușește să își prezerve calificativul de investiții, ceea ce, din punctul nostru de vedere, era vital pentru perioada următoare”.

„Bineînțeles că și riscurile rămân în continuare ridicate, sunt lucruri justificate ridicate de analiștii ambelor agenții, care se referă la capacitatea pe care o văd aceștia, a României, de a consolida, de a ajusta în continuare în anii următori, astfel încât România să ajungă la un deficit de 3%”, a adăugat Alexandru Nazare.

El a avertizat că „o pierdere a unui calificativ de investiții atrage după sine foarte multe efecte negative”, care „nu dispar foarte repede”.

„Durează între 3 și 5 ani, în mod normal, să poți să ieși după ce, ca țară, ți-ai pierdut calificativul de investiții de la două agenții de rating”, a continuat oficialul.

„Următorul examen” are loc în septembrie

Pentru România urmează evaluarea agenției S&P, a amintit ministrul Nazare.

„În circa 5-6 săptămâni vom avea echipele tehnice ale următoarei agenții de rating în România, S&P, la mijlocul lunii septembrie. S&P va publica un raport la începutul lunii octombrie și lucrurile semnalate de Fitch și de Moody`s bineînțeles că sunt foarte atent monitorizate și de S&P. Am mai câștigat niște timp, e adevărat, dar va trebui să ne pregătim pentru următorul examen, din septembrie”, a precizat Alexandru Nazare.

El a indicat criza politică de la București drept principala vulnerabilitate din acest moment.

„Instabilitatea, care este remarcată de ambele agenții, este undeva pe primul loc în ceea ce privește riscurile, dar aceasta este corelată cu capacitatea unui viitor guvern sau unei viitoare majorități de a duce la bun sfârșit programul de consolidare fiscală, deci în legătură cu acest aspect este conectată instabilitatea politică”, a mai spus ministrul interimar al Finanțelor.

„Putem să țintim, bineînțeles, ceea ce e o chestiune vitală, să și creștem ratingul”

Ministrul interimar al Finanțelor a explicat că, dincolo de aspectele tehnice, obiectivul măsurilor de corecție bugetară este „prosperitatea României”.

„Cu cât reușim să reducem din dezechilibre, cu atât economia României va performa mai bine, vom putea să avem un rating mai ridicat, perspectiva aceasta, negativă, se va îmbunătăți. Ca primă treaptă de evoluție, putem să mergem de la o perspectivă negativă la una stabilă și, după aceea, putem să țintim, bineînțeles, ceea ce e o chestiune vitală, să și creștem ratingul. Cu cât vom crește ratingul, vor scădea dobânzile și întreaga economie va începe să funcționeze mai bine, pentru că vor avea acces la bani mai ieftin, cu toții, toți antreprenorii”, a mai declarat ministrul Alexandru Nazare.