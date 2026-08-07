România evită retrogradarea și în evaluarea Moody`s, la o săptămână după decizia similară a Fitch. Anunțul agenției de rating

Agenția de evaluare financiară Moody`s a menținut ratingul României la „Baa3”, ultima treaptă din categoria recomandată investitorilor, cu perspectivă negativă, conform anunțului făcut vineri seară.

În comunicatul transmis, Moody`s a precizat că „decizia de a menține perspectiva negativă reflectă riscurile ridicate legate de implementarea ambițiosului program multianual de consolidare fiscală al României, în ciuda progreselor inițiale înregistrate în reducerea deficitului”.

Agenția a remarcat că demiterea Guvernului Bolojan a făcut condițiile de pe scena politică „mai provocatoare”, dar a menționat că se așteaptă la instalarea unui nou guvern „după vacanța de vară”.

„Acest context politic fragmentat crește riscul unei încetiniri a consolidării fiscale. Lunile următoare vor fi importante în evaluarea capacității României de a menține sprijinul politic pentru o ajustare fiscală prelungită și de a implementa măsuri structurale care ar sprijini stabilizarea datoriei și ar îmbunătăți accesibilitatea datoriei în timp”, notează Moody’s.

România a depășit așteptările Moody`s

Agenția de evaluare financiară notează că deficitul bugetar al României s-a redus într-un ritm „mai rapid” decât se aștepta în septembrie 2025.

„Consolidarea fiscală a României a redus deficitul ceva mai rapid decât ne așteptam atunci când am menținut perspectiva negativă pentru ratingurile Baa3 ale României în septembrie 2025. Cu toate acestea, perspectiva negativă rămâne adecvată deoarece guvernul se confruntă în continuare cu riscuri politice și de implementare semnificative în susținerea ajustării fiscale ample, multianuale, necesare pentru a limita deteriorarea suportabilității datoriei și a stabiliza dinamica datoriei”, spun cei de la Moody`s.

Pe de altă parte, Moody`s a remarcat că „aceste provocări sunt în mare parte politice”.

Agenția estimează că alegerile anticipate „sunt puțin probabile” în România, chiar dacă nu există un guvern cu puteri depline din 5 mai și, până acum, partidele nu au reușit să cadă de acord asupra unei noi soluții de guvernare.

„Peisajul politic intern extrem de fragmentat înseamnă că nu este clar ce guvern va fi format după două încercări eșuate. Ipoteza noastră de bază este că un nou guvern va fi format după vacanța de vară; un nou guvern trebuie să fie format la începutul toamnei dacă se dorește adoptarea unui buget pentru 2027 înainte de sfârșitul anului 2026”, explică Moody`s.

„Deși volatilitatea politică va rămâne o caracteristică a peisajului politic al României în viitorul previzibil, opinia noastră privind capacitatea țării de a rămâne pe drumul cel bun în ceea ce privește consolidarea fiscală va fi o considerație cheie în evaluare”, a adăugat agenția de evaluare financiară.

În ce condiții ar putea reveni România la o „perspectivă stabilă”

Moody`s estimează că „o îmbunătățire este puțin probabilă, dată fiind perspectiva negativă”, dar a precizat că „perspectiva ar putea reveni la stabilă dacă este clar că există încă un consens politic în favoarea implementării și menținerii unui efort fiscal substanțial după 2026, care să controleze structural creșterea cheltuielilor și să mărească veniturile.

„Această combinație de sprijin politic și schimbări fiscale structurale ar spori încrederea în continuitatea politicilor, ar îmbunătăți încrederea pieței și ar reduce costurile de finanțare, limitând astfel deteriorarea capacității de plată a datoriei. Semnalele că există acest sprijin ar putea include adoptarea unui buget pentru 2027 care să reducă deficitul, înainte de sfârșitul anului 2026, precum și adoptarea unei legi a salarizării în sectorul public care să stabilizeze și apoi să reducă masa salarială a guvernului”, au mai scris cei de la Moody`s.

În evaluările Moody’s, România are rating recomandat investitorilor încă din octombrie 2006. Este singura agenție care nu a retrogradat statul român nici măcar în perioada crizei financiare care a început în 2008, potrivit Profit.ro.

Decizia Moody’s vine la o săptămână după ce și Fitch a menținut ratingul României pe ultima treaptă recomandată investițiilor – „BBB-” în cazul său. În anunțul Fitch a fost remarcată, însă, o frază care a sugerat că verdictul agenției fusese inițial unul nefavorabil, însă a fost schimbat după o contestație a guvernului de la București.

Reacția lui Nicușor Dan după anunțul Moody`s

Președintele spune că, prin decizia anunțată vineri seară, agenția de evaluare financiară „a confirmat pașii importanți pe care România i-a făcut în ultimul an ca să își echilibreze finanțele publice și să reducă cheltuielile”.

„Menținerea ratingului de țară în categoria «recomandat investițiilor» este, deopotrivă, rezultatul efortului institutional, al cetățenilor si al mediului de afaceri. Evaluările agențiilor de rating nu sunt doar aprecieri tehnice, ci au impact asupra vieții tuturor, pentru că înseamnă costuri mai mici pentru împrumuturile statului, mai multă încredere pentru investitori și, implicit, șanse mai bune pentru investiții, dezvoltare și locuri de muncă”, a explicat Nicușor Dan.

El a avertizat, însă, că „perspectiva rămâne rezervată, pentru că mai avem mult de muncă în următoarea perioadă”.

„Moody’s, ca și Fitch, pune accentul pe nevoia unui buget pentru 2027, agreat până la finalul acestui an, și a unor măsuri pentru limitarea creșterii cheltuielilor statului”, a mai declarat președintele Dan.