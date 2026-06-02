Ce va cumpăra România prin SAFE. Contractele care încă nu au fost semnate

KF-41 Lynx de la Rheinmetall achiționat de România prin fonduri SAFE / Sursă: Rheinmetall

Guvernul anunță că pentru România rămâne integral disponibilă finanțarea de 16,68 de miliarde de euro prin instrumentul „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE), care va finanța programe de înzestrare a forțelor armate sau programe cu utilizare duală, civilă și militară. Majoritatea contractelor au fost deja semnate, urmând ca achizițiile viitoare să se facă în comun cu alte state UE sau cu Ucraina sau Moldova.

Din suma de 16,68 miliarde de euro, România va aloca 4,2 miliarde pentru realizarea capetelor de autostradă A7 și A8, se arată într-un comunicat de presă de la Palatul Victoria.

Principalele achiziții de natură militară

Din restul de 12,48 miliarde destinate echipamentelor militare, au fost semnate în etapa achizițiilor singulare, respectiv până la data de 30 mai 2026, următoarele contracte de achiziție:

Achiziția mașinii de luptă a infanteriei pe șenile (298 de mașini și derivate), încheiat cu Rheinmetall Automecanica SRL pentru o valoare totală de 3,337 miliarde Euro. Producția finală a mașinilor de luptă va fi localizată în România, respectiv la Mediaș. Elementele esențiale vor fi de asemenea produse în România, așa cum este cazul sistemului de protecție balistică, sistemului de armament, carcasei blindate, sistemului de comunicații, suitei de aplicații software de comandă și control;

Achiziția a patru nave, dintre care două nave de patrulare maritimă și două nave de intervenție a scafandrilor, contract încheiat cu NVL B.V. & Co. KG pentru o valoare totală de 920 milioane Euro. Producția navei, realizarea suprastructurii, precum și armarea navei (incluzând montaj, instalare, conectare a echipamentelor specifice) se va realiza la unul dintre șantierele navale din România;

Achiziția a 11 sisteme de apărare antiaeriană, respectiv 7 sisteme SKYNEX, 2 sisteme SKYRANGER (fiecare a câte 12 baterii) și 2 sisteme navale Millenium, încheiat cu Rheinmetall Italia S.p.A pentru o valoare totală de 981.950.000 Euro,

Muniția aferentă de calibru 35 mm AHEAD, în valoare de 449.750.000 euro, încheiat cu Rheinmetall Waffe Munition GmBH. Producția sistemelor de apărare antiaeriană va fi parțial localizată în România, în timp ce realizarea muniției va fi localizată integrală într-o facilitate nou construită în România. Localizarea unei linii de producție de muniție antiaeriană de 35 mm AHEAD adresează un interes strategic al României.

Achiziția de 34 de sisteme de drone militare, precum și a 15 kit-uri Scorpion, contract încheiat cu producătorul Quantum Systems, pentru o valoare totală de 30.700.000 Euro. Asamblarea finală a sistemelor de drone se va realiza în România.

Achiziția a 231 sisteme MANPAD MISTRAL, inclusiv 934 de rachete MISTRAL, cu o valoare de 625.591.000 Euro, în cadrul European Joint Acquisition of Mistral System;

Achiziția a 6 elicoptere H175M, încheiat anterior cu Airbus Helicopters, pentru care va fi finanțată prin Instrumentul SAFE o tranșă finală de 132.000.000 Euro.

Echipamente cu utilizare civilă

Executivul anunță totodată că au fost semnate contracte de achiziție de echipamente cu utilizare duală:

Achiziția a 7 elicoptere multirol mediu-greu H160, încheiat cu Airbus Helicopters France, și a 5 elicoptere mediu-ușor H145, încheiat cu Airbus Helicopters Germany, pentru o sumă totală de 280.886.125 Euro. În cazul ambelor tipuri de elicoptere, mentenanța și reparațiile se vor realiza la facilități din România.

Achiziția a două avioane tactice multirol Spartan pentru managementul victimelor multiple, încheiat cu Leonardo S.p.a., pentru o sumă totală de 245.000.000 Euro.

Achiziția unui simulator de zbor pentru elicoptere Airbus H135 și Sikorsky S70M, încheiat cu Simultec S.R.L., pentru valoarea de 43.180.000 Euro.

Achiziția de centre de date mobile și centre de operațiuni de securitate cibernetică pentru o valoare de 109.907.000 Euro, încheiat cu Logic Computer S.R.L., realizarea fiind integrală în România;

Dezvoltarea unei platforme integrate de tip LLM pentru securitate cibernetică pentru o valoare de 196.000.000 Euro, încheiat cu Digi România S.A., realizarea fiind integrală în România.

Achiziția mai multor echipamente pentru managementul victimelor multiple: complet mobil cu capacitate de management fatalități în masă (2 bucăți), autospeciale de transport personal și victime multiple (110 bucăți) și autospeciale de transport înalți contagioși (5 bucăți), tren de intervenție în situații de urgență, încheiate cu Deltamed SRL pentru o sumă totală de 133.771.000 Euro, producția parțială și integrarea echipamentelor urmând să fie realizată în România.

Achiziția mai multor ambarcațiuni pentru transport de trupe și patrulare maritimă (3 bucăți), de intervenție (6 bucăți) și de salvare victime (2 bucăți) pentru o valoare totală de 24.310.000 Euro, încheiat cu Șantierul Naval Mangalia S.A.

Platforme de comunicații pentru colaborare și coordonare, precum și pentru prioritizarea traficului critic, pentru o valoare totală de 13.000.000 Euro, încheiat cu asocierea dintre companiile românești Dendrio Solutions, Dendrio Innovations, Arctic Stream și Tema Energy.

Achiziția unui laborator mobil TEMPEST (5 bucăți) pentru o valoare de 1.500.000 Euro, încheiat cu Bluespace Technology S.A.

Există și contracte care încă nu au fost semnate, acestea intrând în două categorii: contracte pentru care a fost deja agreată achiziția în cooperare cu alt stat sau cu o agenție internațională, ce pot fi semnate și după 30 mai 2026; contracte inițial programate ca achiziții singulare, dar care, din cauza ofertelor prea mari ale operatorilor economici sau complexității ridicate, vor deveni comune.

Achiziții comune cu Franța și cu agenții NATO

Dintre contractele de achiziție pentru care a fost deja agreată achiziția în cooperare cu alt stat, Guvernul menționează:

Achiziția a 12 elicoptere H225M pentru o valoare aproximativă de 800.000.000 Euro, ce urmează să fie încheiată în cooperare cu Direcția Generală de Armamente din Franța. Achiziția elicopterelor H225M este de interes strategic, fiind deja încheiat un acord de cooperare industrială cu compania Airbus Helicopters SAS și cu I.A.R. S.A., prin care s-a agreat inițierea transferului de tehnologie și licențe către compania românească, angajații acesteia fiind pregătiți în următorii ani în Franța în vederea realizării în România a unei linii de asamblare finală. Intenția statului român este de a achiziționa un lot subsecvent de 30 de elicoptere H225M produse în România de către I.A.R. S.A.

Achiziția a 12 radare Gap Filler pentru o valoare aproximativă de 258.000.000 Euro, ce urmează să fie încheiată în cooperare cu Direcția Generală de Armamente din Franța. Achiziția se realizează în baza unui acord de cooperare industrială încheiat cu companiile Thales Romania S.R.L. și Thales LAS France S.A.S., prin care se agreează transferul de tehnologie în domeniul comunicațiilor în vederea producției în România, precum și producția parțială a celor 12 radare în România.

„Dintre contractele de achiziție pentru care a fost deja agreată achiziția printr-o agenție internațională (precum NATO Support and Procurement Agency sau NATO Communications and Information Agency) sau în cadrul unui program european de achiziții comune (precum European Sky Shield Initiative), menționăm: achiziția a trei sisteme de rachete sol-aer cu bătaie medie IRIS-T SBAMD(L)-MR / SBAMD(L)-M-MR; achiziția a două sisteme SBAM-TC; achiziția unei soluții informatice pentru sisteme C4ISR; achiziția a 87.360 de lovituri calibrul 35x228mm”, se spune în comunicat.

Care sunt contractele nerealizate

Contractele de achiziții pentru care a fost intenționată o achiziție singulară, aceasta nefiind realizată anterior datei de 30 mai 2026 se referă la:

Achiziția a 139 de transportoare blindate Piranha 5. Contractul nu a fost semnat ca urmare a solicitării de către potențialul furnizor a unei sume semnificativ mai mare decât cea agreată de către autoritățile române. În cadrul Grupului de lucru interinstituțional se va analiza modul de folosire a sumelor alocate pentru acest program, fie prin inițierea unei achiziții comune, fie prin suplimentarea fondurilor alocate altor programe.

Achiziția a 1.115 platforme de transport auto multifuncționale. Contractul nu a fost semnat ca urmare a solicitării de către potențialul furnizor a unei sume semnificativ mai mare decât cea agreată de către autoritățile române. În cadrul Grupului de lucru interinstituțional se va analiza modul de folosire a sumelor alocate pentru acest program, fie prin inițierea unei achiziții comune, fie prin utilizarea unor acorduri cadru preexistente, fie prin suplimentarea fondurilor alocate altor programe.

Achiziția sistemelor de armament individual și muniției aferente. Contractul nu a fost semnat din cauză că până la acest moment nu au fost finalizate procedurile tehnice. În vederea implementării acestui program a fost semnat un acord de cooperare industrială care asigură localizarea integrală în România a producției armelor automate, respectiv a pistolului și a muniției la Uzina Mecanică Cugir, Fabrica de Arme Cugir și Uzina Mecanică Sadu. Această localizare este valabilă și în cazul unei achiziții comune, rămânând o condiție obligatorie și obiectivul nostru major. În cadrul Grupului de lucru interinstituțional se va iniția transformarea acestei achiziții într-o achiziție comună, fiind realizată în cooperare cu un alt stat, păstrând însă cantitățile și sumele aprobate, precum și condițiile de localizare a producției.

„Contrar unor informații vehiculate în spațiul public, România nu pierde fonduri și nici accesul la alocarea financiară aprobată prin instrumentul SAFE ca urmare a evoluției achizițiilor singulare. Implementarea Planului național SAFE continuă conform etapelor asumate, iar alocarea de 16,68 miliarde euro rămâne disponibilă integral”, se mai spune în comunicat.