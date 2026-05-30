Armata a semnat mega-contractul SAFE de aproape 6 miliarde de euro cu Rheinmetall: blindate de luptă, tunuri și muniție antiaeriană, nave de patrulare construite la șantierul naval Mangalia

MApN a anunțat vineri noaptea, chiar înainte de termenul limită, că a semnat cele mai importante contracte de pe lista SAFE, programul european de finanțare pentru achiziții militare. Este vorba de o serie de contracte cu firmele din grupul german Rheinmetall care ajung la aproape 6 miliarde de euro.

6 miliarde de euro înseamnă 1,5% din PIB-ul anual al României. Cu precizarea că acest contract e pe mai mulți ani.

O cifră poate și mai relevantă: 6 miliarde de euro reprezintă aproape 3,5% din cât consumă statul român în toate domeniile, drept cheltuieli publice, pe an.

Contractul prevede producția și în România, dar nu există detalii publice despre ce anume se va produce.

Din totalul de peste 9 miliarde de euro din programul SAFE alocate MApN pentru achiziții militare, Armata a anunțat că a semnat vineri seara un pachet de 7 programe, cu o valoare totală de 5,7 miliarde de euro cu compania germană Rheinmetall. Termenul limită pentru semnarea acestor contracte, conform MApN, era 30 mai 2026.

KF-41 Lynx – noua mașină de luptă a infanteriei

Cel mai mare contract de aici va fi pentru mașina de luptă a infanteriei: Armata a anunțat că a semnat un acord-cadru pentru furnizarea de către Rheinmetall Automecanica SRL (din Mediaș) a 298 mașini de luptă a infanteriei și derivate, în valoare de 3.337 mil. EURO, fără TVA.

Blindatul în cauză este modelul KF-41 Lynx, cu turelă Lance 2.0, cu rachete ghidate antitanc Lance și sistem activ de protecție.

Practic, conform informațiilor din prezentarea MApN, blindatele vor fi produse parțial în România, cu un grad de localizare a producției de 40% la Automecanica Mediaș.

Nave de aproape 1 miliarde de euro produse la șantierul naval Mangalia

Al doilea mare proiect este cel pentru două nave de patrulare care a fost contractat cu NVL B.V. & Co. KG / Rheinmetall Naval Systems. la prețul de 836 milioane de euro. Cu același constructor a fost semnat contractul și pentru cele doua vedete de scafandri pe 84 de milioane de euro.

Conform informațiilor transmise anterior de ministrul Apărării, toate cele patru nave vor fi construite la șantierul naval Mangalia – 2 Mai.

Sisteme antiaeriene și muniție, inclusiv anti-dronă

MApN a mai anunțat că a semnat contractul pentru furnizarea de către compania Rheinmetall Italia S.p.A, a produselor anti-dronă “Sistem artileristic dislocabil de apărare aeriană cu baza la sol cu capabilități CRAM și CUAS SKYNEX”, “Sistem mobil de apărare antiaeriană cu rază foarte scurtă de acțiune VSR-CUAS SKYRANGER 35” și “Sistem de apărare antiaeriană foarte apropiată (CIWS) Millenium”.

Valoarea contractului este 982 milioane de euro, fără TVA,. Rheinmetall are obligația de a furniza 7 sisteme SKYNEX, 2 sisteme SKYRANGER 35 (24 baterii) și 2 sisteme Millenium.

„Cele trei proiecte SAFE au ca obiectiv dotarea Armatei României cu sisteme de apărare antiaeriană cu rază foarte scurtă de acțiune pentru apărarea antiaeriană nemijlocită a forțelor, mijloacelor (inclusiv nave) și a elementelor de infrastructrură din cadrul zonelor de operații/responsabilitate”, anunță MApN.

Ultimul contract semnat de MApn se referă la furnizarea de către compania Rheinmetall Waffe Munition GmBH a produsului “Muniție cal. 35 mm AHEAD”, în valoare de 449.750.000 EURO, fără TVA.

„Contractul prevede achiziția a 401.760 lovituri calibru 35 mm AHEAD. Proiectul SAFE are ca obiectiv asigurarea stocurilor de luptă pentru asigurarea puterii de foc în vederea combaterii țintelor aeriene, inclusive a dronelor”, transmite MApN.

SAFE pentru România: Peste 16 miliarde de euro

Comisia Europeană a anunțat că a aprobat planul SAFE pentru țara noastră – o finanțare de 16,68 de miliarde de euro, a doua cea mai mare alocare din UE, după Polonia.

În cadrul Programului SAFE (Security Action For Europe), Ministerul Apărării Naționale are în plan 21 de proiecte de înzestrare, cu o valoare estimată de aproximativ 9,6 miliarde de euro, în perioada 2026–2030. Dintre acestea, 10 proiecte sunt gândite ca achiziții comune cu alte state participante, iar 11 ca achiziții individuale ale statului român.

Pentru 16 proiecte militare în valoare 8,33 miliarde de Euro MApN a primit aprobarea Parlamentului la finalul lunii aprilie.

Pentru alte dintre aceste programe – precum achiziția de 231 sisteme cu 934 rachete Mistral, estimat la aproape 700 de milioane de euro, MApN a primit aprobarea în trecut.

Se va produce și în România, dar nu e clar ce

Separat, MAI va gestiona achiziția de arme de asalt, pistoale și puști în diferite configurații, inclusiv viitoarea armă de asalt a Armatei. Contractul care presupune producția armelor și în România, dar și a muniției, are o valoare de peste 8800 de milioane de euro.

Nu e clar, încă, ce vom produce în România.

Fondurile SAFE reprezintă o serie de împrumuturi avantajoase, față de împrumuturile de piață liberă: împrumuturi de 45 de ani, cu o dobândă de 2% pe an, dar cu o perioadă de grație de 10 ani – adică primele rate pe care le va plăti România vor veni abia în 2036.

LISTA contractelor SAFE ale Armatei aprobate în 2026 (ultima coloană prezintă gradul de producție locală)