Singurul contract SAFE al Armatei care a picat. De ce nu a mai cumpărat MApN blindate Piranha 5: „Am direcționat banii la alt program”

Armata nu a mai semnat contractul finanțat prin SAFE pentru achiziția a 139 de transportoare blindate 8×8 Piranha 5 produse la Uzina Mecanică București. Ministrul Apărării spune că programul „nu a putut fi aprobat” pentru că firma constructoare a venit cu o ultimă ofertă în care prețul era „aproape dublu față de valoarea aprobată de Parlament”.

Din cele 10 programe de achiziție individuală a MApN prin fondurile militare SAFE, „unul singur a venit cu un preţ aproape dublu decât valoarea aprobată de Parlament şi astfel nu a putut fi aprobat”, a anunțat ministrul Apărării, Radu Miruță.

„Vorbim de transportoarele blindate Piranha 5, pe care până acum câteva luni le luam în înzestrarea Armatei cu 4,8 milioane de euro, însă după calcule cu inflaţia s-a ajuns la concluzia că un preţ aprobat de Parlament era de circa 6 milioane de euro, iar oferta venită a fost de 9,4 milioane de euro şi a fost respinsă”, a precizat Miruță când a anunțat semnarea pentru restul contractelor SAFE.

„Nu s-a schimbat niciun criteriu pe parcursul procedurii”

Miruță a spus că banii care ar fi mers pe contractul Piranha au fost relocați pe ultima sută de metri către alt contract, cel cu Rheinmetall, pentru suplimentarea comenzii de blindate Lynx.

„Cei 831 de milioane de euro care erau asignați proiectului Piranha 5, acești bani nu au fost pierduți. Au fost redistribuiți pentru a cumpăra încă de acum tranșa a doua de mașini de luptă ale infanteriei, pe care inițial o calculasem să o cumpărăm în viitor, la un preț probabil mai mare atunci”, a explicat Miruță.

Ulterior, ministrul Apărării a dat informații mai detaliate despre situația nefinalizării contractului pentru Transportoare Piranha 5.

„A fost primită o ofertă cu un preț de aproximativ 2,5 ori mai mare decât cel plătit de România în martie 2026 și aproape dublu față de limita maximă aprobată în Parlament. Nu s-a schimbat niciun criteriu pe parcursul procedurii”, a declarat Miruță.

El a spus că în martie 2026 MApN a plătit pe un transportor Piranha 5 circa 3,9 milioane de euro.

„Față de acest contract, unde prețul mediu era în jur de 4 milioane de euro, analiza indicatorilor de creștere a prețurilor a dus la aprobarea în Parlament a unui plafon mai mare, de aproximativ 6 milioane de euro pe bucată, chiar dacă fabrica era deja construită și nu implica o creștere a costurilor pentru relocare”, spune Miruță.

Vehiculele blindate 8×8 Piranha 5 sunt produse de către General Dynamics European Land Systems în România printr-un joint-venture cu Uzina Mecanică București.

„Noua ofertă primită în cadrul SAFE a fost de circa 10 milioane de euro pe bucată. NB: în condițiile în care mașina de luptă a infanteriei, un produs superior, dintr-o categorie complet diferită, are un preț de aproximativ 11,2 milioane de euro”, spune Miruță care prezintă un tabel cu prețurile plătite în contractul vechi prin care România a cumpărat deja 227 de blindate Piranha, prețurile aprobate de Parlament și ofertele primite acum de la producător.

De banii pentru Piranha 5 vor fi cumpărate mai multe blindate Lynx

Ministrul Apărării susține că „MApN nu a schimbat criteriile operaționale transmise grupului de lucru pentru a elimina Piranha. Acestea au fost transmise de la început, înainte ca eu să ajung la minister, și nu au fost modificate ulterior”.

„Nu putem plăti 10 milioane de euro pentru ceva ce am achiziționat cu 4 milioane de euro cu doar câteva luni înainte. Oferta primită pentru Piranha a depășit semnificativ valorile aprobate de Parlamentul României și nu putea fi contractată legal. Pentru a nu pierde fondurile, acestea au fost redirecționate către alte programe de înzestrare, în limitele aprobate de același Parlament”, spune Miruță

Astfel, banii alocați inițial pentru contractul Piranha 5, circa 831 de milioane de euro, au fost mutați către achiziția de MLI Lynx de la Rheinmetall.

Inițial programul SAFE al Armatei prevedea o sumă de 2,6 miliarde de euro pentru 232 de mașini de luptă a infanteriei KF-41 Lynx produse la Mediaș, cu o aprobare din Partea Parlamentului ca ulterior programului SAFE să mai fie achiziționate alte 66 de blindate Lynx pentru încă 740 de milioane de euro, bani care ar fi provenit exclusiv de la buget.

Conform informațiilor din prezentarea MApN, blindatele KF-41 Lynx vor fi produse parțial în România, cu un grad de localizare a producției de 40% la Automecanica Mediaș.

Câte blindate Piranha 5 are deja România în inventar

România a semnat încă din ianuarie 2018 un contract de circa 900 de milioane de euro pentru 227 de transportoare blindate Piranha 5.

Contractul, semnat cu Mowag, deținută de General Dynamics European Land Systems (GDELS), prevedea ca primele câteva zeci de transportoare să fie produse în Elveția, iar următoarele să fie inițial asamblate, apoi produse în România.

În 2022, GDELS și UMB au semnat un joint-venture pentru a produce la București blindatele Piranha 5. Din acest contract au fost livrate până în prezent toate cele 227 vehicule de luptă.

Parte din producția locală a blindatelor Piranha 5, conform surselor HotNews, au făcut parte și turela și mortierul de 120mm Cardom produse de Elbit, sistemele optice produse de ProOptica, sistemele de software de comandă-control dezvoltate de Interactive, cât și carcasa blindată. Acest ultim element – carcasa blindată – reprezintă un produs ce nu poate fi făcut de orice simplă unitate de sudură, ci de una de calificare înaltă.

GDELS a apelat la Damen și a sudat la Șantierul Naval Mangalia carcasele blindate pentru transportoarele Piranha 5 care au fost produse local până acum.