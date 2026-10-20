Ce va face noul guvern cu demnitarii PNL, USR și UDMR care nu au demisionat. Răspunsul lui Luca Niculescu

Primul-ministru Luca Niculescu a afirmat, după prima ședință de guvern pe care a condus-o, că vor avea loc „discuții mai aprofundate” privind demnitarii din PNL, USR și UDMR care încă nu și-au dat demisia din funcțiile deținute în eșalonul 2 al guvernării.

Întrebat de HotNews dacă șefii de agenții sau secretarii de stat din PNL, USR și UDMR care nu au demisionat din funcții vor fi menținuți în funcții, Luca Niculescu a răspuns:

„Este ceva la care încă n-am apucat să mă gândesc. O să vă răspund după ce am discuții mai aprofundate. Principalele chestiuni au fost cele legate de ce am vorbit: de buget, finanțe, rectificare și a fost, după cum ziceam, o zi foarte lungă.”

Totodată, premierul a fost invitat să comenteze declarațiile liberalilor legate de faptul că nu vor depune moțiune de cenzură până în luna martie și ale lui Sorin Grindeanu, privind o evaluare de către PSD a noului cabinet. În acest context a fost întrebat dacă guvernul său are „un termen limită” de menținere în funcție.

„Un guvern este judecat în fiecare zi de cetățeni, de jurnaliști. Nici nu ne-am instalat bine în funcție și am văzut deja evaluări unor eventuale reușite sau chestiuni care nu vor reuși foarte bine. Programul de guvernare este pe doi ani și acesta este termenul cu care lucrăm”, a spus Luca Niculescu.

O altă întrebare din prima conferință de presă susținută la Palatul Victoria a fost legată de cum se simte într-un guvern în care majoritari sunt miniștrii PSD.

„Contează mai puțin ce simt eu, ci contează rezultatul. PSD și-a asumat guvernarea. Invitația a fost adresată și către alte partide”, a comentat primul-ministru.