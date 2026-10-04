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Actualitate

„Ce văd europenii la știri nu este Iranul adevărat”. O scriitoare iraniană, a cărei mătușă a fost executată la 18 ani, vorbește despre partea mai puțin vizibilă a țării sale

Ana Tepșanu
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„Cred că una dintre lecțiile pe care le putem desprinde din experiența noastră cu revoluția din Iran din 1979 este că oamenii sunt ușor seduși de promisiunile utopice ale schimbării și de euforia mișcărilor de masă”, spune autoarea Shiva Rahbaran, într-un interviu pentru publicul pentru HotNews. Scriitoarea, care a lansat recent la Humanitas romanul „Numele meu e Nevinovăție”, vorbește despre evenimentele care au schimbat profund Iranul, despre cum o revoluție nu garantează întotdeauna idealurile celor care o conduc sau despre emanciparea femeilor și pierderea libertăților câștigate.

  • Când avea 11 ani, cea mai tânără mătușă a Shivei Rahbaran, care participase atât la revoluția anti-Șah din 1979, cât și la protestele anti-Khomeini, a fost arestată și executată; avea doar 18 ani. Scriitoarea spune că experiența a marcat-o pe viață.
  • Despre viața în străinătate, ea povestește că „a trăit șocul, teama, tristețea și furia provocate de statutul nostru de outsideri. Ne prefăceam chiar că accentul nostru persan era franțuzesc”.
  • În ceea ce privește relația actuală a Iranului cu Occidentul, „comunicarea dintre guvernele democratice și oameni trebuie să continue”, crede scriitoarea. 
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