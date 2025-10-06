Ce variantă susține PSD pentru reforma administrației: „A fost foarte bine că am blocat acest pachet”

În ședința de luni a conducerii, social-democrații au decis să susțină în coaliție varianta privind reforma în administrația publică discutată săptămâna trecută de liderii PSD, PNL, USR și UDMR. Este vorba despre tăieri aplicate diferențiat, adică unele unități administrativ-teritoriale să opteze pentru reduceri de personal, iar altele, cele mici, să aleagă altă modalitate prin care să scadă cheltuielile. În administrația centrală, PSD va propune o tăiere de 10% din personal.

Varianta cu care Sorin Grindeanu va merge marți în ședința coaliție presupune tăieri atât în administrația locală, cât și în cea centrală.

Pe plan local, PSD va cere o tăiere diferențiată, însemnând că primarii și președinții de Consilii Județene vor avea de ales între o tăiere de 10% a posturilor ocupate sau o reducere de 10% din cheltuielile cu salariile.

„Am venit cu variante. Suntem de acord cu o reducere de 30% a numărului total de posturi (n.red. ocupate și neocupate) dar nu mai mult de 20% din numărul total de posturi ocupate. Am solicitat să existe o autonomie locală, și să dăm posibilitatea primarilor sau președinților de Consiliu Județean să aibă și o a doua opțiune. Reducerea cu 10% a cheltuielilor de salarizare. Dacă sunt în imposibilitatea de a face reduceri de personal, atunci să contribuie cu reduceri de cheltuieli”, a declarat Lia Olguța Vasilescu, primar al Craiovei, la finalul ședinței conducerii PSD.

Concret, propunerea PSD înseamnă că primăriile mari, care au mai mulți angajați vor putea face concedieri, în timp ce primăriile din comune, de exemplu, unde numărul de angajați este redus să opteze pentru tăieri de salarii.

În final, la nivel național ar trebui să fie concediați 10% dintre angajați, aproximativ 12.000 de funcționari pe plan local.

Citește și Ședință azi la PSD pentru a discuta ultima variantă a reformei administrației, tema care a generat un blocaj în coaliție

„A fost foarte bine că am blocat acest pachet atunci când se discuta reducerea cu 45% a numărului de posturi, pentru că ar fi blocat administrația locală, pentru că s-a pornit de la premise greșite, se știa că sunt 330.000 de oameni în administrația locală, în realitate sunt 125.000”, a explicat Lia Olguța Vasilescu.

Pe plan central, reforma, spun social-democrații, ar trebui să fie făcută după aceleași criterii: reduceri de personal de 10%.

„Am discutat ca reducerile să se facă și în administrația publică centrală. Să se discute și de un procent de măcar 10% de reducere de personal. În administrația centrală, de ani de zile nu a mai fost făcută niciun fel de restructurare”, a spus Olguța Vasilescu. Este luată în calcul și comasarea sau desființarea unor instituții.

Surse din PSD au declarat și că pentru reforma administrației publice este nevoie și de studii, astfel încât criteriile să fie aplicate diferențiat în funcție de fiecare instituție.

Reforma administrației dă de două luni bătăi de cap coaliției

De două luni discută liderii coaliției despre reforma administrației publice, care ar fi trebuit să facă parte din pachetul doi de măsuri fiscale menite să aducă mai mulți bani la buget.

La început, premierul Bolojan spunea că e nevoie de tăieri de personal, mai exact spune că e nevoie ca 13.000 de bugetari să fie disponibilizați, PSD cere tăieri de cheltuieli, astfel încât fiecare instituție să poată decide de unde face reduceri. „Asta nu exclude și o anumită reducere de personal”, a explicat Sorin Grindeanu, șeful interimar al PSD, marți la Parlament.

Tot Grindeanu a cerut și ca reforma administrației locale și centrale să fie discutate la pachet:

„Dacă vorbim despre reformă, eu cred că trebuie să cuprindă și multe alte lucruri, nu doar concedieri și dat oameni afară. Lucrurile astea trebuie să se întâmple și în administrația locală, și în administrația centrală. Fiindcă avem ministere care au foarte multe deconcentrate în județe, care pot să fie comasate, restructurate”.

Liderii coaliției au fost chemați și la Cotroceni de președintele Nicușor Dan pentru a discuta despre modul în care va fi făcută reforma administrației. Atunci, concluzia a fost că decizia, cel puțin în coaliție, trebuia luată până pe 15 septembrie, termen care nu a fost respectat.