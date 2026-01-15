Ce vârstă medie are parcul auto din România și cum ne comparăm cu alte țări din UE

În Uniunea Europeană circulă 255 de milioane de mașini, dintre care 8,5 milioane în România și 49 de milioane în Germania. Vârsta medie a parcului auto din UE este de 12,7 ani și, în funcție de țară, variază între 8 și 18 ani.

România, cu trei ani peste media UE

ACEA (Asociația Constructorilor Europeani de Automobile) a publicat cel mai nou raport despre piața auto din Europa, iar un capitol se referă la vârsta medie a parcului de autoturisme.

Media UE este 12,7 ani la autoturisme, parcul auto din Germania are o vechime medie de 10,6 ani, iar cel din Franța, de 11,5 ani. Parcul auto din România avea o vârstă medie de 15,6 ani la final de 2024, iar 82% dintre mașinile de pe șosele au mai mult de zece ani vechime.

Ce țară stă cel mai bine? Parcul auto din Luxemburg are o vârstă medie de numai 8,2 ani, însă vorbim despre numai 450.000 de mașini. Două țări au parc auto mai nou de zece ani: Austria (9,2) și Danemarca (9,8 ani). Dacă în România, opt din zece mașini sunt mai vechi de zece ani, în Austria ponderea acestor mașini este de numai 46%.

Și Belgia are un parc auto tânăr, cu o medie de 10,1 ani și doar 28% dintre mașini sunt mai vechi de 2014.

De-o vârstă cu o țară vecină

România este cu trei ani sub medie, însă nu stă cel mai rău la vechimea parcului auto. În Grecia, vârsta medie este 17,8 ani și 4,5 milioane de vehicule sunt mai vechi de un deceniu.

În Estonia, media de vârstă este 17,5 ani.

Și Malta are un parc auto foarte vechi: medie de 16,1 ani, însă vorbim de un parc total de 25 de ori mai mic decât cel al României.

Cum stăm față de țările din jur? Nu există date pentru Bulgaria, însă în Ungaria media de vârstă este ca la noi, 15,6 ani, în timp ce Polonia are un parc puțin mai tânăr: medie de 15,2 ani.

Datele ACEA arată vârsta medie și pentru câteva țări non-UE. în Islanda, media este de 8,9 ani, iar în Regatul Unit, 10,8 ani.