Ce vor face parlamentarii AUR la votul pentru guvernul Veştea? Petrişor Peiu, live la HotNews, de la 11:30

Petrişor Peiu, liderul senatorilor AUR, vine luni, de la ora 11:30, în studioul HotNews, chiar în ziua în care partidul său poate decide soarta Guvernului Veştea. Conducerea AUR susţine că niciun parlamentar al formaţiunii nu va vota noul Cabinet, însă pentru o majoritate este nevoie de voturi individuale din partidul condus de George Simion.

Podcastul politic HotSpot este realizat de jurnalistul Laurenţiu Ungureanu şi poate fi urmărit pe site-ul HotNews.ro şi pe YouTube. Abonaţi-vă aici pentru a nu rata următoarele interviuri!

Premierul desemnat Adrian Veştea a depus duminică seară în Parlament programul de guvernare şi lista miniştrilor, luni sunt programate audierile miniştrilor, iar votul de învestitură ar urma să aibă loc în aceeaşi zi. Guvernul are nevoie de cel puţin 233 de voturi, într-un Parlament în care PSD a decis să intre la guvernare, dar PNL, USR, UDMR şi AUR au anunţat că nu susţin Cabinetul.

Votul nu va decide doar dacă Adrian Veştea ajunge la Palatul Victoria, ci va măsura şi autoritatea reală a liderilor asupra propriilor parlamentari. Dacă Guvernul va trece, deşi PNL şi AUR au anunţat că nu îl susţin, majoritatea ar putea fi construită din voturi individuale. Dacă va fi respins, eşecul va deschide o nouă rundă de negocieri, în timp ce AUR va putea cere din nou alegeri anticipate. În ambele scenarii, partidul lui George Simion poate influenţa decisiv deznodământul fără să-şi asume intrarea la guvernare.

Petrişor Peiu, liderul senatorilor AUR şi unul dintre cei care au anunţat moţiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan, vine în studioul HotNews, luni, de la 11:30, pentru a răspunde întrebărilor publicului despre votul de astăzi, despre calculele făcute în Parlament şi despre scenariile care urmează dacă noul Cabinet este respins.