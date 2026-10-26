Cea mai cunoscută stradă de cumpărături din Londra a devenit pietonală

O porţiune de aproape un kilometru din Oxford Street, cea mai aglomerată arteră comercială din Marea Britanie, a fost închisă definitiv traficului rutier, luni, în cadrul unui proiect de revitalizare a zonei şi de creare a unui nou spaţiu public destinat pietonilor, transmite Reuters, conform News.ro.

Sectorul cuprins între magazinele Selfridges şi IKEA a devenit exclusiv pietonal, fiind interzis accesul autobuzelor, autoturismelor, taxiurilor, bicicletelor, trotinetelor şi vehiculelor de transport persoane acţionate prin pedale, a anunţat biroul primarului Londrei, Sadiq Khan.

Măsura reprezintă prima etapă a unui proiect de transformare urbană pregătit de peste două decenii, prin care autorităţile britanice urmăresc să readucă Oxford Street printre cele mai importante destinaţii comerciale internaţionale, alături de Times Square din New York, Champs-Élysées din Paris şi La Rambla din Barcelona.

„După atât de multe încercări eşuate şi colaborând acum cu un guvern care împărtăşeşte amploarea ambiţiilor mele, sunt mândru că reuşim, în sfârşit, să deschidem o nouă eră pentru această stradă”, a declarat Khan.

Primarul a subliniat că revitalizarea Oxford Street va contribui la crearea de locuri de muncă şi la stimularea creşterii economice a capitalei britanice.

Oxford Street, conectată cu Bond Street şi Regent Street, găzduieşte numeroase magazine şi mărci internaţionale, printre care John Lewis, Marks & Spencer şi Tiffany & Co.

Zona a întâmpinat dificultăţi după pandemia de COVID-19, pe fondul închiderii unor magazine importante, inclusiv House of Fraser şi Topshop, şi al apariţiei unui număr mare de magazine de dulciuri americane, considerate de autorităţi şi comercianţi un factor care a afectat atractivitatea străzii.

Potrivit primăriei Londrei, Oxford Street atrage aproximativ 500.000 de vizitatori zilnic, însă numeroase spaţii comerciale au rămas neocupate în ultimii ani, iar investiţiile în infrastructura şi aspectul zonei au fost insuficiente.

Transformarea va continua în 2027, când autorităţile intenţionează să planteze peste 50 de copaci, să instaleze 100 de bănci şi să amenajeze două pieţe publice, zone de odihnă, sisteme îmbunătăţite de iluminat şi indicatoare de orientare.

Lucrările de construcţie vor fi limitate în perioada premergătoare Crăciunului, pentru a evita perturbarea activităţii comerciale într-unul dintre cele mai importante sezoane de cumpărături ale anului.

Ministrul britanic pentru locuinţe, comunităţi şi administraţie locală, Angela Rayner, a salutat proiectul, afirmând că acesta va transforma Oxford Street într-un spaţiu mai verde şi mai atractiv, capabil să atragă vizitatori şi investiţii.

„Este începutul unui nou capitol pentru Oxford Street, care va sprijini afacerile şi locurile de muncă şi va stimula creşterea economică în centrul capitalei noastre”, a declarat Rayner.

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