Cea mai lungă noapte din an și Crăciunul, „momente prielnice pentru un atac”. Avertismentul șefului armatei poloneze după sabotajul feroviar atribuit Rusiei

10 august 2025, Varșovia, Polonia: Wieslaw Kukula (șeful Statului Major General al Armatei Poloneze) privește soldații care defilează pe Wislostrada în timpul unei parade militare cu ocazia Zilei Armatei Poloneze. FOTO: Marek Antoni Iwanczuk / Zuma Press / Profimedia

Șeful Statului Major al Forțelor Armate Poloneze, Wieslaw Kukula, a avertizat miercuri, într-o conferință de presă susținută în contextul sabotajului feroviar de weekendul trecut, că nopțile mai lungi din timpul iernii și apropierea sărbătorilor de Crăciun „ar putea fi percepute de inamicii noștri drept momentul cel mai prielnic pentru a ataca securitatea noastră”, notează The Guardian.

„Noaptea, care oferă o acoperire naturală pentru acest tip de activități, va fi foarte lungă în săptămânile următoare. Peste puțin mai mult de o lună încep sărbătorile de Crăciun, o perioadă în care majoritatea polonezilor vor călători, în mare parte folosind transportul public. Acest interval din calendar ar putea fi perceput de inamicii noștri drept momentul cel mai potrivit pentru a ataca securitatea noastră”, a spus șeful Statului Major al Forțelor Armate Poloneze.

„Nu trebuie să permitem să se întâmple acest lucru”, a adăugat el.

El a avertizat că „intențiile Federației Ruse rămân neschimbate, iar evenimentele din ultimele săptămâni conturează un orizont larg de potențiale incidente care pot avea loc”.

Kakula a adăugat că armata vrea să se pregătească pentru „o gamă largă” de posibile incidente „pentru a elimina orice spațiu pentru acest tip de activități”.

„Pe 21 decembrie vom avea cea mai lungă noapte și cea mai scurtă zi din an, iar noaptea este o acoperire naturală pentru diverse activități ale grupurilor de sabotaj. Cel mai recent incident (feroviar n.r.) este un exemplu perfect”, a spus el.

Kukula a vorbit în cadrul unei conferințe de presă la care guvernul polonez a confirmat planurile de a disloca până la 10.000 de soldați pentru protejarea infrastructurii critice, ca parte a Operațiunii Horizon, după incidentele de sabotaj feroviar din weekendul trecut.

Doi ucraineni care lucrau pentru Rusia, suspecți în actul de sabotaj din Polonia

O cale ferată care face legătura dintre Varșovia și o regiune estică aflată la granița cu Ucraina a fost deteriorată de o explozie, duminică. Oficialii polonezi acuză Rusia de sabotaj.

Prim-ministrul Poloniei Donald Tusk a declarat marți, în fața parlamentarilor că autoritățile care anchetează sabotajul feroviar din weekend au identificat doi suspecți principali.

Cei doi sunt ucraineni, care au trecut granița în Polonia din Belarus în această toamnă și se presupune că au colaborat cu serviciile secrete ruse. Unul dintre suspecți a fost condamnat anterior pentru sabotaj de un tribunal din Liov.

După incidente, amândoi au fugit înapoi în Belarus, a spus Tusk.

Dezvăluind mai multe detalii despre prima explozie din satul Mika, Tusk a spus că autorii au folosit un explozibil de tip militar C-4, la care era atașat un cablu de 300 m.

Explozivul a detonat sub un tren de marfă, care a suferit daune minore la șasiu, dar a avariat grav șinele, punând în pericol trenurile circulau pe această rută, a spus Tusk.

Următorul tren care a oprit a fost informat cu privire la problemă și a circulat suficient de încet pentru a opri la timp.

Tusk a subliniat că incidentul a fost probabil „cel mai grav din punctul de vedere al securității statului polonez, de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei”.

Ministrul de externe al Poloniei a declarat miercuri că va ordona închiderea ultimului consulat rus care încă funcționează în țară.