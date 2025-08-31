Cea mai mare achiziție militară din istoria Norvegiei: De unde va cumpăra flota de fregate

Marina norvegiană are în plan să comande o flotă de fregate fabricate în Marea Britanie pentru a consolida apărarea maritimă a țării, a anunțat duminică guvernul norvegian, potrivit Reuters.

Germania, Franța, Marea Britanie și Statele Unite au prezentat proiecte concurente de fregate în cadrul licitației pentru ceea ce se preconizează a fi cea mai mare achiziție militară a Norvegiei, țară NATO, de până acum.

„Fregatele sunt o parte esențială a apărării noastre, deoarece sunt esențiale pentru apărarea suveranității noastre”, a declarat premierul Jonas Gahr Stoere într-o conferință de presă.

Oficialii britanici, care caută să facă economii pentru propria marină și să consolideze industria navală din Scoția, au promovat intens fregatele BAE Systems, cunoscute sub numele de clasa T-26 City. Prima tranșă de astfel de fregate a avut prețuri de peste 1,4 miliarde de euro fiecare.

Stoere a declarat că guvernul a căutat să răspundă la două întrebări în procesul de selecție.

„Cine este partenerul nostru cel mai strategic? Și cine a livrat cele mai bune fregate? … Răspunsul la ambele întrebări este Regatul Unit”, a spus el.

Decizia guvernului înseamnă că Norvegia va intra acum în negocierile finale pentru contract.

Nu este clar deocamdată câte fregate ar putea comanda Norvegia din Marea Britanie, iar guvernul nu a furnizat detalii financiare.

Norvegia operează în prezent patru fregate.

Națiunea nordică cu 5,6 milioane de locuitori are graniță comună cu Rusia și își mărește cheltuielile pentru apărare în contextul invaziei Moscovei în Ucraina și al cererii președintelui american Donald Trump ca aliații NATO să-și consolideze propria putere militară.