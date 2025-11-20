Sari direct la conținut
Actualitate

Cea mai mare bancă de stat din Rusia dă afară 20% din angajați folosind AI, „o jucărie extrem de scumpă”. Doar că Putin are o altă părere

HotNews.ro
Herman Gref, Foto: Valeriy Sharifulin / Sputnik / Profimedia Images
Herman Gref, Foto: Valeriy Sharifulin / Sputnik / Profimedia Images

Sberbank va concedia 20% din angajați până la sfârșitul acestui an după ce va utiliza sisteme de inteligență artificială pentru a identifica salariații „ineficienți”, a declarat miercuri directorul general al băncii, German Gref, în cadrul unei conferințe dedicate inteligenței artificiale, scrie The Mocow Times.

Gref a anunțat reducerile după ce președintele Vladimir Putin, care a participat și el la conferință, a întrebat dacă Sberbank intenționează să investească în dezvoltarea sateliților.

Gref a răspuns că cheltuielile mari ale băncii pentru IA, care se ridică la aproximativ 1 miliard de dolari anual, nu lasă prea mult spațiu pentru alte investiții.

„Este o jucărie extrem de scumpă”, a spus el.

Putin a răspuns îndemnând Sberbank să utilizeze IA pentru a reduce cheltuielile neesențiale, spunând că acest lucru ar contribui la strângerea de fonduri pentru obiectivul său.

„Noi… la Sber am utilizat anul acesta un sistem de IA multi-agent pentru a reduce cu 20% personalul pe care l-am analizat și identificat ca fiind ineficient, iar această reducere va fi finalizată până la 1 ianuarie”, a spus Gref.

„Oprim proiectele ineficiente și reducem locurile de muncă pentru angajații ineficienți, ceea ce eliberează resurse, printre altele”, a spus el.

Putin a respins caracterizarea personalului concediat.

„Nu există angajați ineficienți, ci doar angajați pe care i-ați gestionat prost”, a spus președintele.

Conform datelor oficiale, Sberbank avea aproximativ 294.500 de angajați cu normă întreagă la 30 septembrie 2025, cu circa 13.500 mai puțini față de sfârșitul anului 2024.

Te simți mai bine cu medici buni și tehnologie de vârf MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro