Cea mai mare bancă de stat din Rusia dă afară 20% din angajați folosind AI, „o jucărie extrem de scumpă”. Doar că Putin are o altă părere

Sberbank va concedia 20% din angajați până la sfârșitul acestui an după ce va utiliza sisteme de inteligență artificială pentru a identifica salariații „ineficienți”, a declarat miercuri directorul general al băncii, German Gref, în cadrul unei conferințe dedicate inteligenței artificiale, scrie The Mocow Times.

Gref a anunțat reducerile după ce președintele Vladimir Putin, care a participat și el la conferință, a întrebat dacă Sberbank intenționează să investească în dezvoltarea sateliților.

Gref a răspuns că cheltuielile mari ale băncii pentru IA, care se ridică la aproximativ 1 miliard de dolari anual, nu lasă prea mult spațiu pentru alte investiții.

„Este o jucărie extrem de scumpă”, a spus el.

Putin a răspuns îndemnând Sberbank să utilizeze IA pentru a reduce cheltuielile neesențiale, spunând că acest lucru ar contribui la strângerea de fonduri pentru obiectivul său.

„Noi… la Sber am utilizat anul acesta un sistem de IA multi-agent pentru a reduce cu 20% personalul pe care l-am analizat și identificat ca fiind ineficient, iar această reducere va fi finalizată până la 1 ianuarie”, a spus Gref.

„Oprim proiectele ineficiente și reducem locurile de muncă pentru angajații ineficienți, ceea ce eliberează resurse, printre altele”, a spus el.

Putin a respins caracterizarea personalului concediat.

„Nu există angajați ineficienți, ci doar angajați pe care i-ați gestionat prost”, a spus președintele.

Conform datelor oficiale, Sberbank avea aproximativ 294.500 de angajați cu normă întreagă la 30 septembrie 2025, cu circa 13.500 mai puțini față de sfârșitul anului 2024.