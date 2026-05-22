Cea mai mare bancă din România anunță o creștere spectaculoasă a profitului

Profitul net al Grupului Financiar Banca Transilvania a fost de 1,14 miliarde lei în primul trimestru din 2026, cu 30,1% peste nivelul din aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit rezultatelor financiare ale băncii, scrie Agerpres.

Banca Transilvania a contribuit cu 83% la profitul total al Grupului BT, respectiv cu 950,2 milioane lei, în creştere cu 25,6% faţă de primul trimestru din 2025.

Activele Grupului BT au ajuns la 227 miliarde lei, iar creditele brute şi creanţele din contractele de leasing financiar s-au situat la 115,9 miliarde lei.

Creștere și la active

La nivelul băncii, activele au ajuns la 212,9 miliarde lei, în creştere cu 1,2% faţă de 31 decembrie 2025, iar depozitele clienţilor au totalizat 169,5 miliarde lei, cu 0,4% peste nivelul de la finalul anului trecut.

Banca a acordat populaţiei credite de 3,5 miliarde lei în primul trimestru, iar soldul creditelor brute acordate firmelor a ajuns la aproximativ 64,2 miliarde lei, în creştere cu 2,5% faţă de 31 decembrie 2025.

Aproape 5 milioane de clienți

Rata creditelor neperformante a fost de 2,55%, indicatorul de solvabilitate s-a situat la 20,65%, iar costul riscului s-a menţinut la 0,71%.

Banca Transilvania se apropie de pragul de 5 milioane de clienţi activi, după ce aproape 140.000 de persoane şi companii au devenit clienţi ai băncii în primele trei luni ale anului.