Cea mai mare companie din afara SUA a anunțat un profit uriaș în mijlocul unei prăbușiri a burselor asiatice

Gigantul taiwanez din domeniul cipurilor TSMC a anunțat joi un profit net trimestrial mai bun decât se preconiza, care a crescut cu 68,7% față de aceeași perioadă a anului trecut, transmite France Press.

Câștigurile companiei, cea mai mare din punct de vedere al capitalizării din afara Statelor Unite, au atins un nou record, impulsionat de cererea puternică la nivel mondial de echipamente dedicate inteligenței artificiale (AI).

Este vorba despre al șaselea profit net trimestrial record consecutiv pentru companie, primul producător mondial de microcipuri în regim de subcontractare, în special cele utilizate în procesoarele pentru centrele de date I ale Nvidia.

Profitul net al TSMC a crescut semnificativ în perioada iulie-septembrie 2026 față de aceeași perioadă a anului precedent, ajungând la 763,1 miliarde de dolari taiwanezi (adică aproximativ 23,6 miliarde de dolari americani sau 21 de miliarde de euro), depășind estimările analiștilor, care se așteptau la 739,5 miliarde de dolari taiwanezi noi.

Acest rezultat depășește astfel precedentul record trimestrial de 706,6 miliarde de dolari taiwanezi, stabilit între aprilie și iunie 2026.

Cifra de afaceri trimestrială a crescut cu 50,9%, ajungând la 1.500 miliarde de dolari taiwanezi (46,3 miliarde de dolari americani).

Prăbușire a acțiunilor din sectorul tech

În ciuda rezultatului senzațional obținut, acțiunile TSMC erau la ora redactării acestei știri în scădere cu aproximativ 2% în condițiile în care acțiunile din sectorul tehnologic au suferit joi dimineață pierderi semnificative, pe fondul faptului că investițiile masive pe centrele de date și alte infrastructuri de inteligență artificială s-au confruntat cu consecințele ratelor dobânzilor ridicate și în creștere.

Cel mai cuprinzător indice al acțiunilor din regiunea Asia-Pacific, cu excepția Japoniei, MSCI, era în scădere de peste 3%, înregistrând a patra zi consecutivă de pierderi, indicele KOSPI din Coreea de Sud, s-a prăbușit cu peste 8% , iar indicele Nikkei cu peste 5%, potrivit Reuters.

„Vânzările masive din Asia par mai puțin o deteriorare bruscă a fundamentelor din sectorul tehnologic și mai mult o reevaluare a costului capitalului”, a declarat Charu Chanana, strateg-șef de investiții la Saxo Bank din Singapore.

„Investitorii nu pun la îndoială existența cererii pentru inteligența artificială. Ei se întreabă din ce în ce mai mult ce preț ar trebui să plătească pentru acea creștere, în condițiile în care ratele dobânzilor sunt ridicate, volatile și ar putea crește din nou”, a adăugat ea.

Acțiunile companiilor asiatice din lanțul de aprovizionare cu echipamente tehnologice au fost puternic afectate.

Pe lângă corecția de 2% a acțiunilor TSMC, Samsung Electronics a înregistrat o scădere de 9,9%, producătorii de cipuri de memorie SK Hynix și Kioxia Holdings au căzut cu peste 11% fiecare, iar SoftBank Group, investitor în domeniul inteligenței artificiale, a pierdut peste 9%.