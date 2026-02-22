Cea mai mare forță de poliție britanică își monitorizează angajații cu ajutorul unei companii care lucrează pentru armata israeliană și ICE

Poliția Metropolitană din Londra monitorizează comportamentul personalului său cu instrumente de inteligență artificială furnizate de Palantir, companie din SUA, care are contracte inclusiv cu armata israeliană și cu agenția americană de protecție a frontierelor (ICE), potrivit The Guardian.

Până în prezent, Poliția Metropolitană refuzase să confirme sau să infirme dacă a folosit tehnologie furnizată de această companie americană. Acum a confirmat că folosește tehnologia AI de la Palantir pentru a analiza date interne despre gradul absențelor medicale, alte absențe de la serviciu și tiparele de ore suplimentare, într-o încercare de a identifica potențiale deficiențe în standardele profesionale.

Federația de Poliție, o asociație profesională, a criticat abordarea, calificând-o drept o „suspiciune automatizată”.

„Ofițerii nu trebuie să fie supuși unor instrumente netestate sau opace care riscă să interpreteze greșit presiunile nesustenabile ale volumului de muncă, absențele medicale sau orele suplimentare ca indicatori ai unor fapte ilegale”, a declarat organizația.

„Sistemele Palantir ajută la identificarea tiparelor”

Cu 46.000 de angajați, Poliția Metropolitană este cea mai mare forță de poliție din Marea Britanie. Instituția a precizat că „sistemele Palantir ajută la identificarea tiparelor, însă ofițerii sunt cei care apoi analizează mai departe și iau o decizie pe baza standardelor, performanței sau a altor aspecte”.

Tehnologia AI de la Palantir este deja disponibilă pentru a fi folosită în anchete de către alte forțe polițienești britanice, prin intermediul serviciilor furnizate către două unități regionale de investigație.

Laburiștii de la guvernare s-au „angajat să sprijine poliția să adopte AI în mod responsabil”. Partidul a spus că intenționează să investească peste 115 milioane de lire sterline în următorii trei ani „pentru a sprijini dezvoltarea, testarea și implementarea rapidă și responsabilă a instrumentelor de inteligență artificială în toate cele 43 de forțe din Anglia și Țara Galilor”.

Un purtător de cuvânt al Palantir a declarat: „Suntem mândri că software-ul nostru este utilizat pentru a oferi servicii publice mai bune în Regatul Unit. Asta include îmbunătățirea operațiunilor poliției, desfășurarea mai multor operațiuni NHS (serviciul național sanitar, n.r.), ajutarea navelor din Marina Regală să rămână pe mare mai mult timp”.