Cea mai mare turbină eoliană din lume, mai înaltă decât Turnul Eiffel, se ridică în estul Germaniei, pe fondul criticilor extremei-drepte

O mega-turbină eoliană care va depăși în înălțime Turnul Eiffel este construită în estul Germaniei, simbol al unei tranziții energetice complexe într-o regiune minieră sensibilă la discursurile extremei drepte împotriva energiei regenerabile.

Proiectantul său german, compania Gicon, se bazează pe o inovație tehnologică pentru a construi, potrivit propriilor afirmații, cea mai mare turbină eoliană terestră din lume, cu o înălțime de 365 de metri, până la sfârșitul anului.

„Asta înseamnă un randament dublu față de turbinele eoliene clasice”, a explicat pentru AFP Jochen Grossmann, fondatorul grupului cu sediul la Dresda.

Proiectul, finanțat de stat cu 20-30 de milioane de euro prin intermediul agenției sale pentru inovații (SPRIND), este urmărit cu interes în străinătate, dar stârnește discuții în Luzacia, o regiune minieră în care partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) obține rezultate foarte bune.

„Nicio alternativă”

Viitoarea turbină eoliană măsoară acum 100 de metri, aproape la fel de mult ca cele aproximativ 50 de turbine similare care populează parcul eolian de la Schipkau, construit în 2000.

De ce să construim și mai sus? Vântul suflă mai puternic și mai constant, a explicat Grossmann.

Compania sa a dezvoltat un fel de turn telescopic pentru a atinge înălțimi neexplorate de turbinele eoliene.

Gigantul din oțel va putea astfel să furnizeze energie electrică pentru 7.500 de gospodării pe parcursul unui an întreg, a asigurat Frank Adam, directorul șantierului.

Proiectul a suferit o întârziere de aproximativ un an și generează costuri „semnificativ mai mari” decât în mod normal, a adăugat acesta.

Șeful Gicon a lăudat proiectul pe care îl consideră crucial, deoarece „în Germania nu avem nicio alternativă în afară de soare și vânt”, odată cu renunțarea la cărbune și la energia nucleară.

Cu atât mai mult cu cât închiderea strâmtorii Ormuz, provocată de războiul israeliano-american din Iran, arată că „intrăm într-o nouă dependență de gaz și petrol”, a adăugat antreprenorul.

Extrema dreapta critică energia regenerabilă

Ministra conservatoare a economiei, Katherina Reiche, a a vorvit despre costul ridicat al energiilor regenerabile și a spus că dorește să dezvolte centrale pe gaz.

Această mega-turbină eoliană, scrie AFP, ilustrează o încercare a primei economii europene de a rămâne în cursa pentru inovarea energetică, pe fondul crizei industriale, al subinvestițiilor cronice și al creșterii vertiginoase a prețurilor la energie provocate de războaiele din Ucraina și Iran.

În jurul localității Schipkau, imensele mine de cărbune la suprafață, fostă sursă de prosperitate pentru țară, se închid treptat până în 2038, în conformitate cu obiectivele climatice ale Berlinului.

Această tranziție complexă a creat un teren propice pentru partidul de extremă dreapta AfD, mare susținător al energiilor fosile, al reluării importurilor de gaz rusesc și critic al renunțării la cărbune.

Partidul a obținut aproape jumătate din voturi în Schipkau la alegerile federale din 2025.

„Implicarea cetățenilor”

Principalul partid de opoziție din Germania a subliniat, de asemenea, problema microplasticelor emise în aer de turbinele eoliene, deși studiile științifice nu constată niciun impact asupra sănătății.

„Atunci când există astfel de efecte fundamentale pentru locuitori, aceștia ar trebui consultați”, a spus Birgit Bessin, deputată federală AfD din această circumscripție, subliniind totodată opoziția vânătorilor și a unui aeroport local.

În funcție de 16 ani, primarul independent din Schipkau a insistat asupra beneficiilor economice directe pentru a convinge criticii: 60% din veniturile fiscale locale provin din energii regenerabile.

Cu aceste profituri, primăria plătește astfel în fiecare an 80 de euro pe locuitor, „o măsură de acceptare”, potrivit primarului.

Birgit Bessin i-a reproșat în replică că vrea să „cumpere oamenii” și a cerut oprirea subvențiilor pentru energiile regenerabile.