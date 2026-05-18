Cea mai populată țară din lume, cu 1,42 miliarde de locuitori, vrea ca familiile să aibă mai mulți copii. Care este motivul

Oficialii din India spun că scăderea natalității, observată deja în ultimii ani, duce la îmbătrânirea populației și la presiuni economice, scrie Reuters.

India este cea mai populată țară din lume, cu 1,42 miliarde de locuitori, și se confruntă cu provocări precum rata ridicată a șomajului în rândul tinerilor, însă aliații prim-ministrului Narendra Modi vor familii cât mai numeroase pentru a contracara scăderea ratei fertilității.

Chiar dacă Organizația Națiunilor Unite estimează că populația Indiei va continua să crească timp de aproximativ patru decenii, atingând un maxim de aproximativ 1,7 miliarde, unii decidenți politici și organizații hinduse susțin că trecerea de la familiile mici la cele mai numeroase ar trebui să înceapă acum, inclusiv prin sprijin financiar din partea guvernului.

Rata totală de fertilitate (TFR) a țării, adică numărul mediu de copii pentru fiecare femeie, a scăzut la 2 în perioada de evaluare guvernamentală 2019/21, de la 3,4 în 1992/93, din cauza utilizării crescânde a contraceptivelor și a nivelului de educație tot mai ridicat în rândul femeilor.

Potrivit estimărilor guvernului, India ar avea însă nevoie de o rată de 2,1 pentru ca populația să se înlocuiască.

Stimulente financiare

Statul sudic Andhra Pradesh, condus de o coaliție formată dintr-un partid regional și partidul lui Modi, a anunțat în weekend că va oferi un stimulent financiar unic de 30.000 de rupii (311 dolari) pentru al treilea copil și 40.000 de rupii pentru al patrulea, revizuind o propunere anterioară de 25.000 de rupii pentru al doilea copil și fără sprijin direct pentru primul născut.

Ministrul-șef Chandrababu Naidu a declarat că scăderea natalității în multe țări duce la îmbătrânirea populației și la presiuni economice.

„În trecut, ne-am concentrat intens pe planificarea familială”, a spus el. „Acum, având în vedere schimbarea circumstanțelor, facem apel ca copiii să fie considerați o bogăție”, a adăugat oficialul.

Micul stat Sikkim din nord-estul țării a îndemnat, de asemenea, familiile să aibă mai mulți copii, oferind stimulente precum concediu de maternitate de un an, concediu de paternitate de o lună și sprijin financiar pentru fertilizarea in vitro.

„Dezechilibrele demografice vor crea tensiuni”

Organizația Națiunilor Unite afirmă că, la mijlocul anilor 1980, China, Japonia, Coreea de Sud, Thailanda și Turcia considerau că ratele natalității erau prea ridicate și au încercat să le reducă, pentru ca, până în 2015, să-și schimbe cursul și să promoveze politici de stimulare a natalității.

Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), o organizație hindusă puternică din care a luat naștere partidul lui Modi, a făcut, de asemenea, apel la familii mai numeroase, descriind acest lucru ca o prioritate.

„Spunem că India este o țară a tinerilor, dar, încet-încet, rata totală a natalității scade”, a declarat săptămâna trecută secretarul general al RSS, Dattatreya Hosabale. „Dezechilibrele demografice vor crea tensiuni”, a spus el.