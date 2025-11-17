Cea mai profitabilă companie aeriană din lume cumpără avioane Boeing 777X de încă 38 de miliarde de dolari

Grupul Emirates, proprietarul celei mai mari companii aeriene din Orientul Mijlociu, a anunțat luni, în prima zi a Salonului Aeronautic de la Dubai, că a comandat 65 de aeronave Boeing 777X în valoare de 38 de miliarde de dolari, transmite France Presse.

Livrările ar trebui să înceapă din al doilea trimestru al anului 2027 în cadrul acestui contract, care include și 130 de motoare GE9X de la General Electric.

„Este un angajament pe termen lung care susține sute de mii de locuri de muncă în sectorul manufacturier cu valoare adăugată ridicată”, a comentat directorul Emirates, șeicul Ahmed ben Saeed Al Maktoum, în cadrul unei conferințe de presă.

Emirates, controlată în totalitate de guvernul din Dubai, era deja cel mai important client al Boeing 777, cu 270 de comenzi pentru 777X, 10 avioane cargo 777 și 35 de Boeing 787.

Emirates e cea mai profitabilă companie aeriană din lume

Acum are 315 avioane Boeing de mare capacitate sau de lungă distanță comandate. Compania și-a exprimat frustrarea față de întârzierile repetate ale livrărilor modelului 777X, care fuseseră deja amânate de la 2025 la 2026.

„Unii pot avea îndoieli cu privire la numărul mare de comenzi de avioane ale Emirates. Dar vă asigur că fiecare avion comandat a fost integrat cu atenție în planurile de creștere ale Emirates”, a declarat șeicul Ahmed.

Emirates este cea mai profitabilă companie aeriană din lume, anunțând recent un profit semestrial de 2,9 miliarde de dolari.

Boeing, la rândul său, se confruntă, pe lângă livrările întârziate, cu preocupări legate de siguranță și procese după o serie de accidente, inclusiv catastrofa Air India din iunie, când au murit 260 de persoane.

Întârzierile la livrare au obligat Emirates să recondiționeze mare parte din flota sa existentă, inclusiv avioanele sale Airbus A380, model care nu mai eîn producție.

Ultima comandă include opțiunea de a trece la versiuni mai mari ale modelului 777X, care sunt încă în curs de dezvoltare.

Foto: Dipankar Bhakta | Dreamstime.com