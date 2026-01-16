Cea mai puternică femeie de la Hollywood se retrage după 14 ani în care a condus două dintre cele mai îndrăgite francize cinematografice din istorie

George Lucas (stânga), legendarul compozitor John Williams și Kathleen Kennedy, la evenimentul care a marcat în 2017 40 de ani de la lansarea primului film „Star Wars”, FOTO: Gerardo Mora / Getty images / Profimedia

Kathleen Kennedy se va retrage din funcția de președinte al celebrului studio Lucasfilm după un mandat de 14 ani în care a stabilit direcția pentru franciza „Star Wars”, a adus-o în lumea streaming-ului, a fost responsabilă și de încheierea seriei de filme „Indiana Jones” și s-a conturat ca o figură divizivă printre fani, relatează Variety.

Kennedy va fi înlocuită nu de unul, ci de doi directori atunci când va părăsi compania Walt Disney în cursul acestui an. Directorul de creație Dave Filoni și managerul general Lynwen Brennan vor conduce împreună compania din spatele francizelor „Star Wars” și „Indiana Jones”, în timp ce aceasta încearcă să-și regăsească ritmul.

Promovarea lui Filoni era așteptată de multă vreme, însă avansarea lui Brennan este într-o anumită măsură o surpriză, potrivit Variety. Aceasta sugerează că Disney a considerat necesar să alăture unei forțe creative puternice din cinematografie o persoană cu un simț solid al bugetelor și al bilanțurilor financiare.

Filoni își va păstra titlul de director de creație, pe lângă cel de președinte al Lucasfilm, iar Brennan a fost numită copreședintă. Sarcina lor va fi să găsească modalități de a menține franciza „Star Wars” proaspătă și relevantă, dar și să gestioneze o comunitate de fani care poate deveni foarte vocală atunci când consideră că un film sau un serial nu se ridică la nivelul așteptărilor, iar aceasta a fost una dintre cele mai mari probleme din timpul mandatului lui Kennedy.

Ea va continua pentru o perioadă să aibă o relație cu Lucasfilm în virtutea faptului că va fi producătoare pentru următoarele două filme ale studioului, „The Mandalorian and Grogu” și „Star Wars: Starfighter”, care vor ajunge în sălile de cinema în 2026 și 2027. Filmul inspirat de „The Mandalorian”, care a deschis sarabanda de seriale live-action „Star Wars” create de Lucasfilm și Disney în ultimii ani, va avea premiera în cinematografele din România pe 22 mai, potrivit Cinemagia.ro.

Kennedy a stabilit cursul pentru franciza „Star Wars”

Bob Iger, directorul general al Disney, gigantul care a cumpărat cu ani în urmă Lucasfilm de la fondatorul său George Lucas, a lăudat conducerea lui Kennedy. „Când am achiziționat Lucasfilm în urmă cu mai bine de un deceniu, știam că aducem în familia Disney nu doar unul dintre cele mai iubite și durabile universuri narative create vreodată, ci și o echipă de talente extraordinare, condusă de o cineastă vizionară – cineva aleasă personal chiar de George Lucas”, a spus Iger. „Suntem profund recunoscători pentru conducerea lui Kathleen Kennedy, pentru viziunea sa și pentru modul în care a gestionat un studio și un brand atât de emblematice”, a subliniat el.

Kennedy este o producătoare larg respectată, care a lucrat îndeaproape cu Steven Spielberg timp de mulți ani, însă mandatul său la Lucasfilm a cunoscut atât reușite, cât și eșecuri.

Ea l-a ajutat pe J.J. Abrams să fie ales pentru a regiza „Star Wars: The Force Awakens” din 2015, film care a generat încasări de peste 2 miliarde de dolari și a readus cu succes franciza pe marile ecrane. Deși au fost criticate de unii dintre fanii de cursă lungă ai francizei, celelalte două filme ale noii trilogii „Star Wars” au fost de asemenea succese la box-office, la fel ca și „Rogue One: A Star Wars Story”, un film „spin-off”.

Revista Vanity Fair o numea încă de la apariția primului film nou al francizei „cea mai puternică femeie de la Hollywood”, o opinie pe larg împărtășită în industria cinematografică americană până în prezent.

Kathleen Kennedy alături de soțul ei, producătorul Frank Marshall, la premiera ultimului film „Indiana Jones”, cealaltă mare franciză a Lucasfilm și Disney, FOTO: Backgrid / Backgrid UK / Profimedia Images

Fanii longevivei francizei nu au fost mereu încântați de noile filme și seriale

Însă mandatul său nu a fost lipsit de eșecuri. Filmul „Solo” din 2018, o încercare de a explora anii de început ai lui Han Solo, a eșuat la box-office și a avut parte de o producție haotică, în timpul căreia regizorii inițiali, Phil Lord și Chris Miller, au fost concediați și înlocuiți cu Ron Howard.

Menținerea cineaștilor implicați în proiecte a fost o provocare constantă pentru Kennedy, care a văzut nume precum Patty Jenkins, David Benioff și D.B. Weiss sau Taika Waititi anunțând filme „Star Wars” care nu s-au materializat niciodată sau au fost anulate din cauza diferențelor de viziune creativă. Acest lucru a lăsat Disney cu o pauză de șapte ani de la lansarea precedentului film „Star Wars”, perioadă care se va încheia odată cu lansarea în cinematografe a „The Mandalorian and Grogu”.

De asemenea, „Indiana Jones and the Dial of Destiny”, filmul din 2023 care a încheiat definitiv seria de lungmetraje cu Harrison Ford în rolul temerarului arheolog, a fost un eșec major la box-office și o dezamăgire uriașă pentru fani.

Dave Filoni și Kathleen Kennedy, la un eveniment pentru fanii „Star Wars”, FOTO: Hiro Komae / AP / Profimedia Images

Studioul Lucasfilm va fi condus de un alt veteran al „Star Wars”

Kennedy a contribuit în schimb la intrarea francizei „Star Wars” în zona de streaming, producând seriale de succes precum „The Mandalorian” și producții apreciate de critici, precum „Andor”. Totuși, unele dintre acestea au avut rezultate mai slabe. „The Acolyte”, de exemplu, a fost anulat după un singur sezon, o premieră negativă pentru franciză.

Dave Filoni, care preia frâiele de la Kennedy, este un veteran de lungă durată al Lucasfilm. El a fost ales de George Lucas în 2005 pentru a construi studioul de animație al Lucasfilm și a creat primul său serial, „Star Wars: The Clone Wars”, urmat de „Star Wars Rebels”.

Filoni este producătorul principal, regizor episodic și scenarist pentru unele dintre serialele live-action ale companiei, inclusiv „The Mandalorian” și „Ahsoka”, precum și producător și scenarist al filmului „The Mandalorian and Grogu”.

Brennan s-a alăturat în 1999 studioului Industrial Light & Magic, creat de George Lucas pentru a realiza efectele vizuale și animații pentru producțiile sale, devenind în cele din urmă președinta companiei în 2009. Ulterior, în 2024, a devenit manager general al Lucasfilm. Ea a fost responsabilă de strategia de afaceri a companiei, operațiunile legate de francize și producție și a supervizat extinderea ILM.