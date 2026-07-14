Cea mai cunoscută figură anti-război din Rusia ridică vocea în mod neașteptat, în ciuda represiunii lui Putin: „Rezistăm, nu ne pierdem curajul!”

Descalificat din alegerile prezidențiale din 2024, politicianul liberal Boris Nadejdin încearcă acum să candideze la scrutinul parlamentar din toamnă, scrie Reuters.

Boris Nadejdin, politicianul rus anti-război, care dorește să candideze pentru parlament, a acuzat autoritățile că încearcă să-i saboteze campania, după ce a fost desemnat „agent străin” și interogat de poliție.

Nadejdin, care a fost exclus din cursa pentru alegerile prezidențiale din 2024, încearcă să strângă suficiente semnături de susținere pentru a-și depune candidatura la alegerile pentru camera inferioară a parlamentului, Duma, din septembrie.

Vinerea trecută, el a fost inclus pe lista agenților străini – un termen cu conotații de spionaj pe care Moscova îl aplică persoanelor pe care le consideră implicate în activități anti-ruse.

Luni, poliția l-a reținut pentru a-l interoga cu privire la o postare de pe rețelele sociale care conținea un link către un conținut presupus „extremist”.

„Obiectivul este simplu: să mă scoată din joc”

Nadejdin a declarat luni pentru Reuters că autoritățile acționează pentru a-l împiedica să facă campanie și să-și exprime opiniile critice cu privire la subiecte precum restricțiile de internet, criza de benzină și războiul din Ucraina.

„Au vrut să se asigure că, Doamne ferește, Nadejdin nu va ajunge în Duma făcând același lucru pe care l-a făcut tot timpul: spunând că războiul trebuie să înceteze, că Rusia are nevoie de o dezvoltare normală și de o revenire la o viață umană normală, în loc de ceea ce se întâmplă acum”, a spus el.

„Obiectivul este simplu: să mă scoată din joc, să mă împiedice să intru în Duma de Stat și să mă oprească din desfășurarea unei campanii – pentru pace, pentru libertate și, în cele din urmă, pentru lucruri precum accesul la internet și benzină”, a adăugat el.

Într-un clip publicat săptămâna aceasta, Nadejdin a cerut încetarea a ceea ce a descris drept un „război fratricid complet lipsit de sens”, îndemnând la înghețarea conflictului de-a lungul liniilor actuale de front.

Campania electorală oferă o oportunitate

Pozițiile pe astfel de subiecte sensibile sunt riscante în Rusia, unde Kremlinul a intensificat represiunea împotriva disidenților în cei patru ani și jumătate de război din Ucraina.

Deși se preconizează că partidul dominant pro-Putin, „Rusia Unită”, va câștiga cu ușurință alegerile, campania electorală oferă potențial mai multă protecție decât de obicei opoziției marginalizate pentru a-și exprima opiniile.

Partidul liberal „Yabloko”, care dorește un armistițiu, a înscris sute de candidați pentru Duma, deși este puțin probabil să obțină locuri.

Luna trecută, vicepreședintele său, Maxim Kruglov, a fost condamnat la șapte ani de închisoare, fiind găsit vinovat de răspândirea de informații false despre armata rusă.

Nadejdin, un politician de 63 de ani, urmează să se prezinte vineri în fața instanței pentru o audiere privind presupusa trimitere către conținut extremist – o acuzație pe care el a respins-o ca fiind „ridicolă”.

El a afirmat că, din cauza afecțiunii sale cardiace, chiar și o pedeapsă scurtă cu închisoarea i-ar putea pune viața în pericol.

Însă marți a scris pe Telegram: „Rezistăm, nu ne pierdem curajul!”.

Candidatura blocată din 2024

Nadejdin, care a fost deputat şi funcţionar al guvernului rus, a încercat să-şi depună candidatura la alegerile prezidenţiale din martie 2024, pledând, printre altele, pentru negocieri de pace între ruşi şi ucraineni.

Comisia Electorală Centrală i-a respins însă cererea din cauza unor vicii procedurale în timpul procesului de colectare a semnăturilor, decizie pe care a atacat-o în apel.

În aprilie, Nadejdin a comentat într-un interviu acordat agenţiei EFE că sistemul autoritar al preşedintelui rus Vladimir Putin se deteriorează şi devine din ce în ce mai predispus la greşeli.

„Nu trece nicio zi fără ca un viceguvernator sau un primar să fie arestat. Nici măcar o singură zi”, a subliniat el, adăugând că „situaţia din ţară se înrăutăţeşte în mod obiectiv pe zi ce trece. Iar oamenii au din ce în ce mai puţină încredere în guvern”.

Referitor la blocarea internetului, el a afirmat că „din păcate, Putin nu ştie prea bine cum funcţionează lumea modernă. Aceasta este realitatea”.