Cea mai puternică monedă din lume vine dintr-o țară mică, bogată în petrol

Nici dolarul și nici francul elvețian nu sunt cea mai puternică monedă din lume, ca valoare nominală.

Un dinar kuweitian (KWD) valorează peste 3 dolari americani la începutul anului 2026 și este cea mai puternică monedă din lume ca valoare nominală.

În acest context, „cel mai puternic” înseamnă de obicei moneda cu cea mai mare valoare pe unitate față de dolarul american, nu cea mai mare economie sau cea mai utilizată monedă. Conform acestei măsuri, dinarul kuweitian se clasează pe primul loc la nivel global.

Valoare actuală aproximativă: 1 dinar kuweitian ≈ 3,25–3,30 dolari americani la începutul anului 2026. Cursurile oficiale de la banca centrală a Kuweitului din ianuarie 2026 implică aproximativ 1 KWD ≈ 3,27 USD.

De ce este dinarul kuweitian atât de puternic

Dinarul kuweitian

Kuweitul are rezerve mari de petrol și venituri puternice din export, care susțin soldurile sale externe. Principalul motiv din spatele acestei forțe este industria petrolieră din Kuweit, care joacă un rol imens în alimentarea economiei.

Kuweitul se află pe una dintre cele mai mari rezerve de petrol din lume, iar cu o populație relativ mică, țara se mândrește cu un venit pe cap de locuitor mai mare, ceea ce ajută la menținerea dinarului puternic.

Dinarul este gestionat/legat de un coș de valute majore, ceea ce ajută la menținerea stabilității valorii sale unitare ridicate în timp.

Top 10 cele mai puternice monede din lume

Acest clasament se bazează pe cursul de schimb nominal, care reprezintă numărul de dolari americani pe care îi poate cumpăra o unitate a unei valute. Această metrică favorizează valutele denominate în unități mari. Nu măsoară nici puterea economică a țării și nici utilizarea monedei ca rezerve.

Mai jos, top 10 cele mai puternice monede:

1. Dinar kuweitian (KWD)

2. Dinar din Bahrain (BHD)

Dinarul din Bahrain (BHD) este a doua cea mai puternică monedă din lume.

Sectorul financiar puternic, economia bazată pe petrol și politica monetară stabilă îl ajută să mențină o valoare nominală ridicată.

Comparație curs USD/BHD: 1 BHD = 2,66 USD

Bahrain s-a poziționat strategic ca un centru financiar în regiunea Golfului, atrăgând investiții străine semnificative.

3. Rial omanez (OMR)

Rialul omanez (OMR) este a treia cea mai puternică monedă din lume.

Deși petrolul rămâne o piatră de temelie a economiei Omanului, guvernul a făcut progrese semnificative în diversificarea bazei sale economice.

4. Dinar iordanian (JOD)

Dinarul iordanian poate că nu provine dintr-o țară bogată în petrol, dar este încă printre cele mai puternice monede la nivel global. Iordania și-a construit puterea monedei printr-o combinație de locație geografică strategică și stabilitate politică.

Aflată la intersecția dintre Asia , Europa și Africa, Iordania este un centru atractiv pentru comerț și logistică, atrăgând solide investiții străine

5. Liră sterlină (GBP)

Lira sterlină, una dintre cele mai vechi monede din lume, rămâne puternică în clasamentul monetar mondial datorită economiei diversificate și avansate a Regatului Unit și este constant numărată printre cele mai puternice monede.

Regatul Unit găzduiește unul dintre cele mai mari și influente centre financiare, Londra, care joacă un rol esențial în menținerea valorii lirei sterline.

6. Liră de Gibraltar (GIP)

Lira sterlină din Gibraltar, la egalitate cu lira sterlină, își are puterea datorită economiei stabile a Gibraltarului. Deși Gibraltar este un mic teritoriu britanic de peste mări situat în vârful sudic al Spaniei, moneda sa are o valoare semnificativă datorită economiei stabile a Gibraltarului.

Gibraltar folosește în principal moneda națională Gibraltar, deși lire sterline sunt acceptate și ele.

7. Lira din Insulele Falkland (FKP)

Lira sterlină din Insulele Falkland (FKP) este moneda oficială a Insulelor Falkland, un teritoriu britanic de peste mări situat în Oceanul Atlantic de Sud. Cursul său de schimb este fixat la paritate cu lira sterlină britanică (GBP).

La fel ca lira sterlină, lira sterlină FKP este o monedă puternică, beneficiind de economia stabilă a Regatului Unit și de puterea financiară de lungă durată. Insulele Falkland emit propriile monede și bancnote, dar lira sterlină este, de asemenea, larg acceptată pe insule.

8. Franc elvețian (CHF)

Francul elvețian este cunoscut pentru stabilitatea și siguranța sa și este adesea văzut ca o monedă „refugiu”. Este, fără îndoială, una dintre cele mai valoroase monede din lume. Economia Elveției este caracterizată de o inflație scăzută, un șomaj scăzut și un PIB pe cap de locuitor ridicat, toate acestea contribuind la fiabilitatea francului.

9. Dolarul Insulelor Cayman (KYD)

Dolarul Insulelor Cayman este puternic datorită statutului insulei de centru financiar offshore. Politicile fiscale favorabile ale teritoriului atrag o multitudine de bănci și fonduri speculative, ceea ce ajută la menținerea valorii ridicate a dolarului Kyd față de alte valute.

10. Euro (EUR)

Euro, utilizat de 21 dintre țările membre ale Uniunii Europene, este una dintre principalele monede ale lumii și un pilon în clasamentul monedelor mondiale . Puterea economică a zonei euro, care include puteri precum Germania și Franța, stă la baza valorii euro.

Acceptarea și utilizarea sa largă în comerțul internațional îi alimentează, de asemenea, puterea.