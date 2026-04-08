Ultima țară care interzice minorilor sub 15 ani accesul pe rețelele de socializare

Grecia va interzice accesul minorilor sub 15 ani la rețelele sociale începând cu 1 ianuarie 2027. Premierul Kyriakos Mitsotakis a anunțat decizia printr-un videoclip pe TikTok, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Măsura va fi adoptată prin legislația ce urmează să fie votată în vara anului 2026. „Am decis să mergem mai departe cu o măsură dificilă, dar necesară: interzicerea accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani”, a declarat premierul grec.

Scopul este combaterea efectelor rețelelor sociale asupra sănătății mintale și libertății adolescenților. „Grecia este una dintre primele țări din lume care adoptă o astfel de măsură”, a afirmat Mitsotakis, menționând că solicită Uniunii Europene să urmeze acest exemplu.

Adresându-se părinților, acesta a precizat că legea nu înlocuiește rolul familiei. „Aceasta este doar o unealtă care nu va putea niciodată să înlocuiască prezența dumneavoastră”, a spus el.

Referitor la timpul petrecut în fața ecranelor, premierul elen a adăugat: „Știința este clară: când un copil petrece ore în șir în fața ecranelor, creierul său nu se odihnește”.

„Știu că unii dintre voi veți fi supărați. Scopul nostru nu este să vă ținem departe de tehnologie, ci să combatem dependența de anumite aplicații care vă afectează inocența și libertatea”, le-a transmis Mitsotakis tinerilor.

Măsuri similare există și în alte state. Australia a introdus în 2025 o legislație care obligă platformele să verifice vârsta și să șteargă conturile celor sub 16 ani. Companii ca Facebook, Instagram și TikTok aplică regulile pentru a evita amenzi uriașe.

În Europa, Franța, Danemarca și Spania analizează reglementări pentru a proteja adolescenții de algoritmi.

Ce face România

În România, ideea limitării accesului copiilor la rețelele sociale a fost lansată recent în spațiul public de Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU). El a scris pe Facebook că rețelele de socializare „sunt produse cu risc ridicat pentru copii și adolescenți” și că România ar trebui să limiteze prin lege accesul lor la aceste platforme, așa cum fac alte țări.

El a fost contrazis de ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, care se declară împotriva limitării accesului copiilor și adolescenților la rețelele sociale și susține că interdicțiile nu rezolvă problema de fond și sunt dificil de aplicat.