Raed Arafat propune ca România „să facă un pas curajos” făcut și de alte state: „Nu este vorba despre cenzură”

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, apreciază că rețelele de socializare „sunt produse cu risc ridicat pentru copii și adolescenți” și spune că România ar trebui să limiteze prin lege accesul lor la aceste platforme.

„Stăteam și reflectam, mai ales după ultimele evenimente extrem de grave care au avut ca principali actori copii și adolescenți: nu ar fi acum momentul potrivit ca și România să facă un pas curajos și responsabil și să se alăture statelor care discută sau au decis deja limitarea accesului copiilor și adolescenților la rețelele de socializare?”, scrie șeful DSU sâmbătă dimineață, într-o postate pe Facebook.

În acest sens, Arafat dă exemplu măsurile luate de alte state.

„State precum Franța, Australia, Regatul Unit sau Norvegia tratează deja această temă ca pe ceea ce este în realitate: o problemă de sănătate publică și de protecție a copilului și adolescentului, nu o dezbatere ideologică”, spune Arafat.

Arafat susține că „nu este vorba despre cenzură”, ci despre „protecția sănătății mintale a copiilor și adolescenților”.

Arafat mai spune că așa cum, din punt de vedere legal, minorii nu au acces la alcool, tutun sau jocuri de noroc, statul ar trebui să intervină și în cazul rețelelor sociale.

„Rețelele de socializare sunt produse cu risc ridicat pentru copii și adolescenți. Aceste platforme se bazează pe mecanisme sofisticate de manipulare, construite pentru captarea atenției și generarea dependenței. Un copil sau un adolescent nu are încă maturitatea neurologică și emoțională necesară pentru a se apăra în fața unor algoritmi concepuți deliberat să exploateze vulnerabilități”, argumentează șeful DSU.

„Nu e doar treaba părinților”

„A spune că „este doar responsabilitatea părinților” nu mai este suficient într-o lume dominată de platforme globale și interese comerciale uriașe. Când riscul este sistemic, răspunsul trebuie să fie unul de politică publică”, mai spune șeful DSU.

În aceste condiții, Arafat propune o lege care să limiteze accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 15 – 16 ani.

„De aceea, este momentul ca parlamentarii României să își asume această responsabilitate și să inițieze un cadru legislativ clar care să limiteze accesul copiilor și adolescenților sub 15–16 ani la rețelele de socializare”, a mai transmis Arafat.

Ce măsuri au luat alte state

Australia a adoptat o lege prin care platformele trebuie să împiedice persoanele sub 16 ani să își creeze sau să păstreze conturi.

Franța a aprobat un proiect de lege care interzice accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani și cere verificarea vârstei utilizatorilor, cu aplicare din septembrie 2026. Norvegia plănuiește să ridice vârsta minimă la care minorii pot consimți prelucrarea datelor pe rețele sociale de la 13 la 15 ani și lucrează la un sistem de verificare a vârstei.

În Regatul Unit, Guvernul analizează posibilitatea unor restricții similare cu cele australiene, chiar dacă încă nu există o interdicție completă pentru minori.