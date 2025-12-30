VIDEO Cea mai săracă țară din Peninsula Arabă a decretat stare de urgență. Arabia Saudită a atacat un port yemenit, dar spune că a făcut-o din cauza Emiratelor

Portul al-Mukalla din Yemen, atacat de coaliția condusă de Arabia Saudită, care spune că era vorba de armament furnizat de Emirate către separatiști. Foto: STRINGER / AFP / Profimedia

Yemen a decretat marți starea de urgență după loviturile desfășurate pe teritoriul său de aliata și vecina sa Arabia Saudită, care acuză Emiratele Arabe Unite că acționează în mod „extrem de periculos” în această țară, sprijinind forțe separatiste, transmite AFP.

Deja slăbită de un conflict cu rebelii Houthi care durează de ani de zile, cea mai săracă țară din Peninsula Arabă, aflată în centrul rivalităților regionale, a avut parte de la începutul lunii decembrie de deschiderea unui nou front de lupte.

Arabia Saudită a lovit ținte din Yemen

Mișcarea separatistă a Consiliului de Tranziție din Sud (STC), care este totuși membru al guvernului, a cucerit în ultimele săptămâni vaste porțiuni de teritoriu, fără a întâmpina o rezistență semnificativă. Susținătorii săi îi cer să restabilească un stat în sudul Yemenului, unde o republică democratică și populară a fost independentă între 1967 și 1990.

În ciuda avertismentelor Arabiei Saudite, aliat al guvernului yemenit, STC nu s-a retras și marți dimineața devreme, coaliția condusă de Riad a anunțat că a lovit transporturi de arme în Yemen destinate separatiștilor, acuzând Emiratele Arabe Unite că se află la originea acestor livrări.

Saudi Arabia didn't bomb the Houthis



Instead they bombed South Arabia (South Yemen) … a land that protected Saudi borders, fought their battles, and safeguarded their economic interests, while Saudi Arabia reaped the benefits and left the South to suffer. #التحالف #Yemen pic.twitter.com/4XRDWWb49k — samia 🇺🇸 (@ainemey) December 30, 2025

„Din cauza riscurilor și escaladării pe care le reprezintă aceste arme, care amenință securitatea și stabilitatea, forțele aeriene ale coaliției au desfășurat în această dimineață o operațiune militară limitată care a vizat armele și vehiculele de luptă care fuseseră descărcate de pe cele două nave în portul al-Mukalla”, a raportat agenția oficială saudită SPA.

Arabia Saudită a spus marți că securitatea sa națională este o linie roșie și a dat forțelor din Emiratele Arabe Unite 24 de ore să părăsească zona, în cel mai dur limbaj folosit până acum de Riad împotriva Abu Dhabi.

Șeful consiliului prezidențial din Yemen, Rashad al-Alimi, a anulat, de asemenea, un pact de apărare cu Emiratele Arabe Unite, a declarat agenția de știri de stat, și a acuzat Emiratele Arabe Unite, într-un discurs televizat, că alimentează conflictele interne din Yemen.

„Frații” din Emirate, acuzați de „măsuri extrem de periculoase”

Într-un comunicat, Ministerul Afacerilor Externe saudit și-a exprimat regretul față de faptul că Emiratele au „împins” separatiștii să desfășoare operațiuni militare la „frontiera sudică a regatului (…) constituind o amenințare la adresa securității” Arabiei Saudite și a regiunii, adăugând că „măsurile luate de statul frate Emiratele Arabe Unite (erau) extrem de periculoase”.

Consiliul prezidențial, susținut de Arabia Saudiră, a anunțat la rândul său că anulează pactul de apărare cu Emiratele Arabe Unite și a declarat starea de urgență pe întreg teritoriul.

„Echipajele celor două nave și-au dezactivat sistemele de urmărire și au descărcat o cantitate mare de arme și vehicule de luptă pentru a sprijini forțele STC”, a afirmat agenția SPA, precizând că navele au sosit din portul Fujairah, de pe coasta de est a Emiratelor Arabe Unite.

Potrivit aceleiași surse, operațiunea nu a făcut victime. Emiratele nu au reacționat imediat la acest anunț.

Într-un videoclip cu imagini aeriene difuzat pe rețelele sociale de către agenție, se poate observa mișcare pe nave, apoi zeci de vehicule circulând în port înainte de a se aduna pe un teren viran.

Video: Shipments came from Fujairah port UAE .

pic.twitter.com/y5ppT60x4D — Global Index (@TheGlobal_Index) December 30, 2025

Un responsabil al infrastructurii, care a dorit să rămână anonim, a explicat pentru France Presse că a primit un apel de evacuare în jurul orei locale 04:00, „cu un sfert de oră înainte de atac”.

„Evacuarea s-a încheiat și un atac a avut loc un sfert de oră mai târziu pe un teren viran din interiorul portului. Încă arde acolo. Nu am putut aduce camioane de pompieri din cauza riscului de explozii”, a continuat el.

Șeful diplomației americane, Marco Rubio, a făcut apel vineri la „reținere”, evitând să ia partea Arabiei Saudite sau a Emiratelor Arabe Unite, doi parteneri cheie ai Washingtonului.

Aceste noi tensiuni ar putea fragiliza și mai mult cea mai săracă țară din Peninsula Arabică, aflată în centrul rivalităților regionale.

În 2014 a izbucnit un conflict între guvern și aliații săi, printre care STC, pe de o parte, și rebelii houthi pro-iranieni, pe de altă parte, soldat cu sute de mii de morți, fragmentarea țării și una dintre cele mai grave crize umanitare din lume. Armistițiul încheiat în 2022 este în general respectat.

Coaliția condusă de Arabia Saudită, rivală a Iranului, a fost creată în 2015 pentru a sprijini guvernul yemenit.