Cea mai scumpă cafea din lume, la vânzare în Dubai. Boabele au fost cumpărate cu sute de mii de dolari la o licitație din Panama

O cafenea din Dubai vinde cea mai scumpă cafea din lume, preparată din boabe panameze vândute la un preț premium, potrivit AFP.

Înstăritul emirat este cunoscut pentru proiectele sale extravagante, printre care un mall cu o zonă de schi interioară, cea mai înaltă clădire din lume și o insulă artificială presărată cu hoteluri de cinci stele.

„Am simțit că Dubaiul era locul perfect pentru investiția noastră”, a declarat Serkan Sagsoz, cofondator al cafenelei Julith, care oferă cafeaua respectivă la un preț de aproape 1.000 de dolari ceașca.

Situată într-un cartier industrial care a devenit un punct de atracție pentru iubitorii de cafea, Julith intenționează să servească „în jur de 400 de cești” începând de sâmbătă, a declarat Sagsoz pentru AFP.

La un preț de 3.600 de dirhami (circa 980 de dolari), cafeaua oferă o experiență cu arome florale și fructate care amintesc de ceai.

„Există note florale albe ca iasomia, arome citrice ca portocala și bergamota, și o notă de caisă și piersică”, a spus Sagsoz, care înainte a condus o cafenea în Turcia natală.

„Este ca mierea, delicată și dulce”, a adăugat el.

„Este foarte șocant, dar, în același timp, este Dubai”

Dubai stabilise un record Guinness pentru cea mai scumpă ceașcă de cafea din lume luna trecută, când Roasters a vândut una pentru 2.500 de dirhami.

Noul record i-a uimit pe unii oameni, deși localnicii au spus și că este ceva obișnuit pentru orașul cu un stil de viață luxos.

„Este foarte șocant, dar, în același timp, este Dubai”, a declarat Ines, care nu și-a dat numele de familie.

„Pentru oamenii înstăriți, este doar o altă experiență cu care se pot lăuda”, a adăugat o altă rezidentă, Maeva.

600.000 de dolari pentru 20 de kilograme de boabe de cafea

Cafeneaua Julith și-a cumpărat boabele la o licitație din Panama, care a durat multe ore și a atras sute de oferte.

Douăzeci de kilograme de boabe au fost adjudecate cu aproximativ 2,2 milioane de dirhami, sau 600.000 de dolari, a declarat Julith într-un comunicat de presă.

Cumpărători asiatici, pasionații de cafea din Emirate și colecționarii de boabe de cafea au contactat de atunci cafeneaua în speranța de a obține o parte din boabele „Nido 7 Geisha”, care sunt cultivate pe o plantație lângă vulcanul Baru din Panama.

Totuși, cafeneaua a declarat că nu intenționează să împartă boabele, dincolo de o cantitate mică rezervată familiei conducătoare din Dubai.

Sursa foto: Yap Kee Chan | Dreamstime.com