Cea mai scumpă și rară substanță din lume a fost transportată pentru prima dată pe un drum

O cantitată de antimaterie a fost transportată marți cu un camion de cercetărorii de CERN, Organizația Europeană pentru Cercetare Nucleară, de lângă Geneva, transmite CNN. Experimentul a fost menit să testeze dacă această subtanță prețioasă, volatilă și rară poate fi mutată în siguranță între laboratoare.

Un camion a transportat 92 de antiprotoni pe un traseu de 10 kilometri în incinta CERN.

Oamenii de știință au transportat antimateria într-un container special construit. Particulele au fost plasate într-o capsulă menținută în vid și stabilizată cu ajutorul unor magneți supraconductori răciți la minus 268 grade Celsius.

Antiprotonii sunt particule de antimaterie care, dacă intră în contact cu materia obișnuită, se anihilează instantaneu și eliberează energie.

Drumul pe campusul CERN a durat aproximativ 30 de minute, cu o viteză de aproximativ 47 km/h, pentru a testa dacă particulele pot fi transportate pe șosea fără să scape din capsula magnetică.

Ce este antimateria

Antimateria, cea mai scumpă, rară și volatilă substanță din lume, este unul dintre cele mai misterioase elemente ale fizicii moderne. NASA a estimat în trecut costul la 62,5 trilioane dolari per gram.

Antimateria este opusul materiei obișnuite: are o sarcină electrică opusă și proprietăți subatomice inversate.

Când materia și antimateria intră în contact, se anihilează reciproc și dispar într-o explozie de energie. Ca urmare, antimateria se află în centrul unuia dintre cele mai mari mistere ale universului: Big Bang-ul ar fi trebuit să creeze cantități egale de materie și antimaterie, ducând fie la un univers fără nicio urmă de materie din cauza anihilării totale, fie la un univers cu cantități egale din ambele.

Universul, însă, este alcătuit din materie, dar aproape deloc din antimaterie, care există în mod natural doar în cantități mici, fiind creată prin dezintegrare radioactivă și coliziuni cu raze cosmice. Fizicienii numesc această problemă asimetria materie-antimaterie. Teoria actuală este că materia a fost creată într-o cantitate ușor mai mare decât antimateria – doar o particulă de materie în plus la aproximativ 1 miliard de particule de antimaterie – deși motivul este necunoscut.

Studierea antimateriei poate ajuta oamenii de știință să înțeleagă natura acestei asimetrii, dar acest lucru nu este ușor.

Instrumentele folosite pentru a produce antimaterie generează interferențe care împiedică studierea acesteia. Transportarea antimateriei într-un loc ferit de aceste interferențe le-ar permite oamenilor de știință să facă măsurători mai precise asupra substanței.

CERN este singurul loc din lume unde antiprotonii pot fi produși, stocați și studiați în mod sistematic, în cadrul instalației cunoscute sub numele de „Antimatter Factory”.