Cea mai valoroasă companie din lume vrea să transforme AI într-o realitate fizică și a pus ochii pe o țară din Asia

Jensen Huang explică la o prezentare din octombrie 2025 cum inteligența artificială alimentează o nouă revoluție industrială, FOTO: Manuel Balce Ceneta / AP / Profimedia

Jensen Huang, directorul general al Nvidia, a aterizat vineri în Coreea de Sud pentru o a doua vizită în țara asiatică în doar șapte luni. Se va întâlni cu lideri din industria cipurilor de memorie și a roboticii, dar, mai mult de atât, va testa terenul pentru a produce în țara asiatică inteligență artificială „fizică”.

Inteligența artificială fizică se referă la sistemele AI care nu sunt implementate doar în software, ci sunt integrate în obiecte și mașini care interacționează direct cu lumea reală.

Dacă un chatbot precum ChatGPT procesează și generează text, un sistem de AI fizică trebuie să perceapă, să înțeleagă și să acționeze asupra mediului înconjurător. Unul dintre cele mai cunoscute domenii în care companiile doresc să implementeze AI fizică este cel al roboticii.

Roboții sunt deja folosiți pe scară largă în depozite pentru a procesa mărfuri grele și colete, precum și pentru alte activități de rutină. Însă majoritatea modelelor de acum execută liniar sarcini, fiind programate pe bază de algoritmi. Altfel spus, ei nu sunt „alimentați” de AI.

Una dintre companiile care încearcă să schimbe acest lucru este Tesla, compania lui Elon Musk lucrând de mai mulți ani la robotul umanoid „Optimus”. Musk spune chiar că, pe termen lung, obiectul de activitate principal al Tesla nu va mai fi producerea de mașini, ci de roboți.

Deocamdată, atât Tesla, cât și alți producători auto, lucrează cu AI pentru îmbunătățirea mașinilor lor cu șofer autonom.

Un alt domeniu de aplicare a inteligenței artificiale fizice este cel al dronelor autonome, ce pot fi folosite atât în economie, cât și în scopuri militare. Musk și alți lideri din Silicon Valley estimează că, per total, piața anuală pentru AI fizică se va ridica la trilioane de dolari.

Roboți umanoizi produși de compania AGIbot din Shanghai, FOTO: Cns photo, CNSphoto / Alamy / Profimedia

„Robotica va fi următorul sector important aici”

Huang a vorbit cu presa vineri dimineață după ce a sosit pe aeroportul Gimpo din Coreea de Sud, cu un zbor din Taiwan.

„Coreea oferă numeroase sectoare în care se poate investi. Robotica va fi următorul sector important aici, în Coreea”, a spus el, potrivit Reuters.

Huang a spus că are programate întâlniri cu Hyundai, LG, SK, Samsung și Naver în timpul călătoriei sale.

„Am adus cadouri pentru Coreea? Am adus multe afaceri pentru Coreea”, le-a spus el reporterilor, adăugând: „Am câteva surprize.”

Huang a afirmat că Nvidia va colabora cu firmele de producție din Coreea în domeniul roboticii și al IA.

„Deoarece Coreea este un centru de producție la nivel mondial, putem aplica tehnologia robotică și tehnologia fizică de AI pe care o inventăm aici pentru industrie”, a spus el.

„Producția de semiconductori va fi din ce în ce mai mult bazată pe robotică și pe IA în viitor, așa că avem o oportunitate excelentă de a colabora și cu companiile de semiconductori de aici”, a mai spus șeful Nvidia.

Șeful Nvidia, în campanie de imagine în Coreea de Sud

Directorul general al Nvidia, Jensen Huang, 63 de ani, a pregătit o veritabilă campanie de imagine pentru deplasarea în Coreea de Sud. Cunoscut pentru stilul său neconvențional pentru un lider din Silicon Valley pentru geaca de piele de care nu se desparte aproape niciodată, Huang este primit ca o vedetă rock de fiecare dată când se întoarce în Taiwanul său natal.

Acum, planurile lui Huang pentru noua vizită în Coreea de Sud includ în mod clar și apropierea de populația țării, care numără aproximativ 50 de milioane de locuitori, scrie Reuters.

El va apărea în „You Quiz on the Block”, una dintre cele mai populare emisiuni de tip talk-show din Coreea de Sud, comparabilă cu emisiunea prezentatorului TV Jimmy Fallon din Statele Unite.

De asemenea, Huang va îmbrăca tricoul echipei de baseball Doosan Bears pentru a arunca prima minge la meciul pe care îl va disputa duminică pe teren propriu. Alegerea echipei nu este întâmplătoare. Echipa e deținută de grupul industrial Doosan, care este unul dintre primii 10 producători de mașinării grele din lume și este totodată cea mai veche companie din Coreea de Sud. Park Jeong-won, președintele grupului Doosan, va fi și el pe teren alături de Huang, în rolul ceremonial de prim „batter”.

Divizii ale conglomeratului Doosan dezvoltă roboți și produc materiale utilizate în cipurile „Blackwell” ale Nvidia.

Companii din țara asiatică joacă un rol cheie în cursa pentru dezvoltarea AI

Park Ju-gun, directorul firmei de analiză corporativă Leaders Index, a declarat pentru Reuters că Huang a învățat o lecție din vizita precedentă în Coreea de Sud. Atunci, o întâlnire la un restaurant „Kkanbu Chicken”, unde a servit pui și bere împreună cu directorii Samsung Electronics și Hyundai Motor, a generat un interes mediatic considerabil.

Întrebat de Reuters cu ce directori sud-coreeni se va întâlni de această dată, Huang a evitat să ofere detalii, însă mâncarea va juca din nou un rol important. Potrivit presei locale, el ar putea participa la o cină cu grătar coreean în Sungsu, un cartier la modă din Seul, alături de directori ai grupurilor SK, Hyundai Motor și LG.

Steagul sud-coreean alături de cel cu logoul Samsung în fața sediului din Seul al companiei, FOTO: Jung Yeon-je / AFP / Profimedia

Vizita șefului Nvidia în Coreea de Sud evidențiază poziția critică a acestei țări în peisajul inteligenței artificiale. Samsung Electronics și SK Hynix produc împreună aproximativ 70% din cipurile de memorie necesare pentru hardware precum cel produs de Nvidia pentru sisteme AI.

Cota de piață majoră în domeniul cipurilor de memorie a făcut ca atât Samsung, cât și Hynix să depășească în acest an o capitalizare pe bursă de peste un trilion (1.000 de miliarde) de dolari. Mai depășesc acest prag doar două companii din afara SUA: producătorul de semiconductori TSMC din Taiwan și Saudi Aramco, compania petrolieră de stat a Arabiei Saudite.

Capitalizarea bursieră a Nvidia era, la momentul redactării acestui articol, de 5,2 trilioane de dolari. Ea este urmată în clasamentul celor mai valoroase companii din lume de Apple (4,5 trilioane), Alphabet – compania-mamă a Google (4,3 trilioane), Microsoft (3,1 trilioane) și Amazon (2,6 trilioane).

Cea mai valoroasă companie din lume depinde tot mai mult de furnizori sud-coreeni

În plus, forța Coreei de Sud în domeniul producției industriale și al roboticii o fac un actor-cheie pentru dezvoltarea inteligenței artificiale fizice.

„Dependența Nvidia de furnizorii sud-coreeni este în creștere”, a scris într-o notă de analiză Jeff Kim de la firma KB Securities din Seul.

Huang „are nevoie de un centru de producție pentru inteligența artificială fizică”, a continuat acesta. „Coreea de Sud se conturează drept un mediu de testare ideal”, a subliniat el.

A patra cea mai mare economie a Asiei este, de asemenea, un client important pentru Nvidia. Compania cu sediul în Silicon Valley a anunțat în octombrie că va furniza peste 260.000 dintre cele mai avansate cipuri AI ale sale guvernului sud-coreean și unora dintre cele mai mari companii din țară.

Jensen Huang s-a întâlnit cu președintele Lee Jae Myung în timpul vizitei pe care șeful Nvidia a efectuat-o în Coreea de Sud în octombrie 2025, FOTO: Jung Yeon-Je / AFP / Profimedia

Coreea de Sud vrea să devină a treia putere din domeniul AI, după SUA și China

Analiștii și investitorii spun că importanța Coreei de Sud a crescut și mai mult după ce tensiunile comerciale au afectat vânzările celor mai avansați semiconductori către China.

„Companiile sud-coreene operează fabrici de ultimă generație, care au nevoie de cantități mari din aceste tipuri de cipuri”, a declarat pentru Reuters Seung-yub Lee, administrator de fonduri la compania Quad Investment Management din Seul.

Președintele sud-coreean Lee Jae Myung a promis că va transforma investițiile în inteligența artificială într-o prioritate majoră a politicilor guvernamentale, urmărind să facă din Coreea de Sud una dintre primele trei puteri mondiale în domeniul AI, în cadrul unui efort mai amplu de contracarare a impactului economic al scăderii populației.

„Coreea este o parte esențială a ecosistemului nostru”, le-a declarat Huang jurnaliștilor la o cină cu directori din industria tehnologică sud-coreeană, desfășurată luni în Taiwan, în prima zi a târgului Computex. Evenimentul anual este unul care dă tonul pentru tendințele industriei.

Întrebat unde ar putea investi Nvidia, el a evidențiat domeniul roboticii, deoarece „Coreea este o țară manufacturieră, iar Coreea are o limită demografică”. „Avem multe de făcut împreună”, a spus el.