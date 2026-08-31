Cea mai vizitată țară din lume răsuflă ușurată după sezonul estival. Cine au fost „marii câștigători ai verii”

Rezervări de ultim moment, dar și o reorientare spre munți și regiuni mai răcoroase: vara anului 2026 a confirmat mai multe tendințe în turismul francez, care, per total, a rezistat cu bine la incertitudinile geopolitice și fenomenele meteorologice extreme, transmite agenția AFP, citată de Agerpres.

Anul trecut, Franța a fost din nou cea mai mare destinație turistică din lume, cu 102 milioane de vizitatori internaționali, deși diferența față de Spania s-a redus, care a înregistrat 97 de milioane de turiști internaționali în 2025.

Sezonul estival din 2026 se anunță a fi unul mai bun în Franța decât se prognoza în primăvară, când tensiunile din Orientul Mijlociu au avut un impact semnificativ asupra rezervărilor în numeroase țări.

Serge Papin, ministrul francez al turismului, la vorbit recent despre „un an 2026 foarte bun”, după un sezon estival solid în 2025. „Ne vom descurca cel puțin la fel de bine, dacă nu chiar mai bine”, a declarat Serge Papin înainte de publicarea cifrelor oficiale, așteptate la mijlocul lunii septembrie.

Serge Papin, ministrul francez al turismului, într-o vizită la o școală culinară, FOTO: Vernier Jean-Bernard, JBV News / Abaca Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ce spun hotelierii din Franța

Deși nu împărtășesc optimismul ministrului, profesioniștii din industria turismului vorbesc totuși de o rezistență bună a acestui sector.

„Vara a demonstrat o rezistență remarcabilă, în special având în vedere că existau îngrijorări legate de aprovizionarea cu petrol, instabilitatea politică și creșterea prețurilor”, a declarat pentru AFP Dominique Marcel, președintele Alliance France Tourisme, un grup care reprezintă marile companii din sectorul turismului.

„Sezonul 2026 ar urma să se încheie cu aproximativ 5% mai puține plecări în vacanță între 1 mai și 31 octombrie, comparativ cu cifrele de anul trecut. Este catastrofal? Nu. Dacă în aprilie ni s-ar fi propus un astfel de scenariu am fi acceptat imediat”, a declarat Patric Caradec, președintele Asociației touroperatorilor francezi (SETO).

„Străinii și turiștii francezi care plănuiau să călătorească în străinătate, dar care au rămas în Franța, salvează sezonul”, a rezumat Didier Arino, director al firmei de consultanță Protourisme.

Aproape trei sferturi dintre francezi își fac concediul în țară

Potrivit platformei de rezervări Airbnb, turiștii francezi au ales în mare parte să stea în Franța, 70% dintre rezervări fiind efectuate în țară, comparativ cu 65% în 2025.

De asemenea, tendința de a aștepta mai mult timp înainte de a face o rezervare, pentru a vedea cum evoluează vremea și situația internațională, a încurajat și ea rezervările de ultim moment.

Analiștii observă o creștere a clientelei străine, în special a americanilor, în principal pe Riviera Franceză și la Paris. Mai mult, valurile de căldură nu au descurajat călătoriile în jumătatea de sud a Franței, cu excepția anumitor zone afectate de incendii, cum ar fi regiunea Gironde.

Plus de turiști la stațiunile montane ale celei mai vizitate țări din lume

În același timp, destinațiile mai răcoroase au fost în mod clar populare. Potrivit Federației Naționale a Reședințelor Turistice din Franța (FNRT), stațiunile montane au fost chiar „marii câștigători ai verii”, cu o rată generală de ocupare mai mare cu 2,3 puncte procentuale față de anul precedent.

Și alte regiuni au beneficiat de pe urma faptului că au temperaturile relativ mai răcoroase, cu o creștere semnificativă a ratelor de ocupare de-a lungul coastei Canalului Mânecii, potrivit Alliance France Tourisme.