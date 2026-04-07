Criza petrolieră actuală e mai gravă decât cele din 1973, 1979 și 2022 la un loc, afirmă șeful IEA

Un bărbat face plinul la o benzinărie din Roma (imagine ilustrativă), FOTO: LaPresse / Abaca Press / Profimedia Images

Criza actuală a petrolului și gazelor, declanșată de blocada din Strâmtoarea Ormuz, este „mai gravă decât cele din 1973, 1979 și 2022 la un loc”, a declarat Fatih Birol, directorul Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), pentru cotidianul Le Figaro, citat de Reuters.

„Lumea nu a mai trecut niciodată printr-o perturbare a aprovizionării cu energie de o asemenea amploare”, a spus el într-un interviu publicat în ediția de marți a ziarului francez.

El a afirmat că țările europene, dar și altele precum Japonia și Australia, vor avea de suferit. Birol a avertizat însă că statele cele mai expuse sunt cele în curs de dezvoltare, care vor resimți creșterea prețurilor la petrol și gaze, majorarea prețurilor la alimente și o accelerare generală a inflației.

Țările membre ale IEA au convenit luna trecută să elibereze o parte din rezervele lor strategice de petrol. Birol a explicat că o parte din aceste cantități a fost deja pusă pe piață și a afirmat că procesul continuă.

Ca reacție la loviturile lansate de Israel și Statele Unite, Iranul a blocat aproape în totalitate tranzitul navelor prin Strâmtoarea Ormuz, prin care trece în mod obișnuit aproximativ 20% din petrolul și gazele la nivel mondial, provocând o creștere bruscă a prețurilor la energie.