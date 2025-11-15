Ceață densă în mai multe județe. Vreme caldă la munte și temperaturi scăzute la câmpie. Ce anunță meteorologii pentru săptămâna viitoare

Localități din 13 județe s-au aflat sâmbătă sub avertizări meteo de ceață densă, fenomen obișnuit pentru această perioadă. Potrivit meteorologului Mihai Huștiu de la Administrația Națională de Meteorologie, în aceste condiții și temperaturile evoluează diferit – dacă la câmpie nu trec la amiază de 8-9 grade, la munte este așteptată o vreme deosebit de caldă pentru această perioadă, cu temperaturi de peste 15 grade. De miercuri, vremea se va răci în toată țara.

Avertizări meteo de ceață densă au fost emise de meteorologi sâmbătă pentru localități din 13 județe: Gorj, Olt, Vâlcea, Dolj, Mehedinți, Alba, Cluj, Sibiu, Sălaj, Bistrița-Năsăud, Covasna, Brașov și Mureș.

Meteorologul Mihai Huștiu de la Administrația Națională de Meteorologie a explicat, la Digi24, că ceața este un fenomen obișnuit în această perioadă a anului, când zonele joase de relief rămân mai reci și atunci umezeala este mai ridicată.

Vreme frumoasă la munte

„Vorbim de inversiune termică. Inversiunea aceasta termică înseamnă că temperatura, în loc să scadă cu înălțimea, crește cu înălțimea. Și în această dimineață erau temperaturi ridicate la munte și temperaturi scăzute la câmpie. Este ceață și nebulozitate joasă aici, în zona de câmpie, inclusiv în Capitală, și mai ales în partea de sud și sud-est a țării, în vreme ce la deal și la munte este o vreme însorită, cu un cer mai mult senin”, a explicat meteorologul ANM.

Potrivit acestuia, în astfel de condiții și temperaturile evoluează diferit – dacă la câmpie temperaturile nu trec la amiază de 8-9 grade, la munte e așteptată o vreme deosebit de caldă pentru această perioadă. Vor fi temperaturi de peste 15 grade și chiar de 20 de grade, sâmbătă, în zona deluroasă, atât în cea din sud, cât și în partea de vest a țării.

Și pe Valea Prahovei vor fi temperaturi de 15-16 grade Celsius.

„Același tablou meteorologic îl vom avea și duminică, tot în partea de sud-sud-est, ceață, nebulozitate stratiformă și o vreme predominant închisă, în vreme ce la deal și la munte o vreme însorită. Mâine însă mai apar și norii pe partea de nord și nord-vest a țării, unde ar putea ca izolat să plouă slab și trecător”, a spus meteorologul Mihai Huștiu.

Alternanțe mari de temperatură săptămâna viitoare

Potrivit meteorologului de la ANM, luni se va menține o vreme caldă în mare parte din țară, cu mici excepții, însă de luni seară este de așteptat ca un front atmosferic rece să avanseze dinspre Europa Centrală. Asociat cu acest front rece, vor fi ploi în vestul și nord-vestul țării, urmând ca marți aceste ploi să cuprindă și centrul și nordul țării, iar spre seară și partea de sud.

„Marți, vor fi încă temperaturi ridicate, de până la 19 grade, în sud-estul țării, dar în vest vremea se răcește. Acest front rece aduce temperaturi în scădere evidentă – doar 6-7 grade în nord-vestul țării, iar miercuri procesul de răcire se va generaliza în toată țara și va fi o răcire accentuată. În Capitală, e de așteptat să plouă de marți seara.

Săptămâna viitoare va fi cu alternanțe mari. Dacă la mijlocul săptămânii așteptăm această răcire, de joi, din 20 și până în 22 noiembrie, s-ar putea ca vremea să se încălzească din nou”, a mai spus meteorologul.