SUA trimit drone interceptoare folosite în Ucraina, pentru a contracara atacurile Iranului

Armata Statelor Unite a trimis 10.000 de drone interceptoare dezvoltate în Ucraina, în Orientul Mijlociu, în încercarea de a respinge atacurile iraniene fără a consuma sisteme de apărare cu rachete foarte costisitoare, potrivit secretarului Armatei SUA, Dan Driscoll, citat de agenția Bloomberg.



Driscoll a declarat într-un interviu că dronele Merops, dotate cu inteligenţă artificială, au fost trimise în decurs de cinci zile de la începutul operaţiunii americano-israeliene împotriva Iranului, pe 28 februarie, scrie News.ro.

Dronele Merops au fost dezvoltate de Project Eagle, o iniţiativă din domeniul apărării susţinută de fostul director general al Google, Eric Schmidt, şi au fost trimise ulterior în Ucraina în 2024.



Dronele Merops costă aproximativ 14.000-15.000 de dolari fiecare, însă Driscoll a spus că comenzile mai mari ar putea reduce costul la 3.000-5.000 de dolari pentru fiecare interceptor. Acest lucru le face mai ieftine decât dronele iraniene Shahed, care costă cel puţin 20.000 de dolari şi au fost folosite în număr mare împotriva SUA şi a aliaţilor lor din regiune.



„De fapt, suntem într-o poziţie mai bună din punct de vedere al costurilor”, a spus Driscoll. „Astfel, de fiecare dată când Iranul lansează una pe care reuşim să o doborâm, ei pierd o sumă semnificativă de bani”, a adăugat el.



Desfăşurarea de armament testat în războiul declanșat de Rusia în Ucraina are loc chiar dacă preşedintele Donald Trump a minimalizat nevoia de ajutor din partea Kievului în combaterea dronelor iraniene. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski se oferise să trimită sprijin în Orientul Mijlociu pentru doborârea dronelor.

„Nu, nu avem nevoie de ajutorul lor pentru apărarea împotriva dronelor”, a spus Trump într-un interviu acordat postului Fox News Radio, realizat de Brian Kilmeade şi difuzat vineri. „Ştim mai multe despre drone decât oricine. Avem, de fapt, cele mai bune drone din lume”, a adăugat preşedintele american.

Utilizarea pe scară mai largă a dronelor Merops ar putea schimba calculele pentru forţele SUA şi Israelului, care au fost nevoite să se bazeze pe sistemele de apărare aeriană Patriot şi THAAD, ale căror rachete pot costa peste 4 milioane de dolari fiecare, pentru a doborî dronele şi rachetele balistice ale Iranului.