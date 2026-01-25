Ceață densă și polei pe autostrăzile din România. Lista județelor unde vizibilitatea este minimă

Circulaţia rutieră se desfăşoară, duminică dimineaţă, în condiţii de ceaţă în 19 județe și pe autostrăzile A1, A2, A3, A4 și A7. Vizibilitatea scade sub 50-200 de metri, iar carosabilul poate deveni alunecos din cauza ghețușului și a chiciurei, avertizează Poliția Română.

Ceața densă îngreunează circulația în 19 județe, reducând vizibilitatea sub 200 de metri, anunță Centrul Infotrafic al Poliţiei Române. Zonele vizate includ județele: Argeș, Brașov, Brăila, Călărași, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Iași, Mehedinți, Olt, Prahova, Suceava, Tulcea și Vrancea.

Totodată, este semnalată ceaţă şi pe autostrăzile A1 Bucureşti-Piteşti, A2 Bucureşti-Constanţa, A3 Bucureşti-Ploieşti, A4 Ovidiu-Agigea şi A7 Ploieşti-Adjud.

Şoferii sunt sfătuiţi să folosească sistemele de iluminare-semnalizare şi de climatizare-dezaburire, inclusiv luminile de ceaţă, să circule cu viteză redusă, să sporească atenţia, asigurându-se constant, înainte de fiecare manevră, să mărească distanţa regulamentară între autovehicule şi să evite depăşirile periculoase, adoptând o conduită preventivă pe tot parcursul traseului.

Avertizările meteorogilor

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis avertizări de tip nowcasting Cod galben de ceaţă care determină vizibilitate redusă sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri şi care va favoriza, în funcţie de condiţiile locale, formarea gheţuşului.

Avertizarea este valabilă, până la ora 9.00, în zona joasă a judeţului Gorj (Târgu Jiu, Motru, Rovinari, Bumbeşti-Jiu, Târgu Cărbuneşti, Turceni, Tismana, Bâlteni, Mătăsari, Băleşti, Plopşoru, Novaci, Runcu, Crasna, Ţânţăreni, Ţicleni, Padeş, Drăguţeşti, Scoarţa, Turburea, Aninoasa, Baia de Fier, Peştişani, Cruşet, Fărcăşeşti, Negomir, Slivileşti, Bengeşti-Ciocadia, Vladimir, Dăneşti, Bustuchin, Roşia de Amaradia, Borăscu, Prigoria, Urdari, Văgiuleşti, Bolboşi, Stoina, Logreşti, Polovragi, Stejari, Dănciuleşti, Albeni, Stăneşti, Bumbeşti-Piţic, Brăneşti, Săuleşti, Drăgoteşti, Cătunele, Licurici, Căpreni, Teleşti, Ioneşti, Berleşti, Bălăneşti, Muşeteşti, Jupâneşti, Godineşti, Turcineşti, Câlnic, Schela, Alimpeşti, Săcelu, Leleşti, Glogova, Hurezani, Bărbăteşti, Samarineşti, Ciuperceni, Arcani), judeţul Olt (Slatina, Balş, Scorniceşti, Piatra-Olt, Potcoava, Osica de Sus, Iancu Jianu, Mărunţei, Curtişoara, Fălcoiu, Izvoarele, Găneasa, Valea Mare, Movileni, Crâmpoia, Corbu, Coloneşti, Dobrosloveni, Strejeşti, Pleşoiu, Verguleasa, Brâncoveni, Bobiceşti, Schitu, Tufeni, Pârşcoveni, Şerbăneşti, Morunglav, Cârlogani, Vitomireşti, Vulpeni, Vâlcele, Vultureşti, Coteana, Teslui, Brebeni, Cungrea, Bârza, Spineni, Slătioara, Grădinari, Icoana, Poboru, Perieţi, Bărăşti, Voineasa, Găvăneşti, Cezieni, Sârbii – Măgura, Dobroteasa, Călui, Priseaca, Bălteni, Oboga, Ghimpeţeni, Dobrun, Osica de Jos, Făgeţelu, Şopârliţa, Milcov, Leleasca, Optaşi-Măgura, Dobreţu, Nicolae Titulescu, Ipotesti, Tătuleşti, Oporelu, Sâmbureşti, Topana, Baldovineşti), judeţul Dolj (Craiova, Filiaşi, Segarcea, Podari, Leu, Pleniţa, Argetoaia, Brădeşti, Melineşti, Şimnicu de Sus, Bucovăţ, Işalniţa, Calopăr, Braloştiţa, Pieleşti, Bratovoeşti, Cerăt, Breasta, Castranova, Vârvoru de Jos, Dioşti, Goieşti, Teasc, Coşoveni, Orodel, Drănic, Lipovu, Carpen, Malu Mare, Robăneşti, Murgaşi, Teslui, Ţuglui, Caraula, Coţofenii din Dos, Giubega, Drăgoteşti, Cernăteşti, Scăeşti, Vela, Sopot, Almăj, Terpeziţa, Greceşti, Bulzeşti, Brabova, Fărcaş, Mischii, Cioroiaşi, Predeşti, Perişor, Vârtop, Sălcuţa, Întorsura, Ghindeni, Gherceşti, Coţofenii din Faţă, Cârcea, Pleşoi, Verbiţa, Seaca de Pădure, Radovan, Tălpaş, Secu, Gogoşu, Botoşeşti-Paia, Izvoare), judeţul Vâlcea (Drăgăşani, Bălceşti, Berbeşti, Prundeni, Fârtăţeşti, Stoileşti, Alunu, Ioneşti, Şuşani, Galicea, Cernişoara, Orleşti, Lungeşti, Slătioara, Ştefăneşti, Olanu, Roşiile, Valea Mare, Mateeşti, Popeşti, Zătreni, Tetoiu, Stroeşti, Grădiştea, Copăceni, Glăvile, Suteşti, Şirineasa, Laloşu, Livezi, Scundu, Sineşti, Lădeşti, Ghioroiu, Lăpuşata, Măciuca, Roeşti, Drăgoeşti, Pesceana, Diculeşti, Creţeni, Mădulari, Guşoeni, Făureşti, Voiceşti, Stăneşti, Lăcusteni, Mitrofani, Amărăşti), judeţul Mehedinţi (Strehaia, Vânju Mare, Corcova, Bălăciţa, Tâmna, Oprişor, Butoieşti, Bâcleş, Prunişor, Broşteni, Floreşti, Căzăneşti, Vlădaia, Pădina, Livezile, Dumbrava, Grozeşti, Voloiac, Brezniţa-Motru, Poroina Mare, Greci, Stângăceaua, Corlăţel).

Un alt Cod galben privind ceaţă care determină vizibilitate redusă, local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri, şi care va favoriza, în funcţie de condiţiile locale, formarea gheţuşului sau chiciurei, este în vigoare, până la ora 9.00, în zona joasă a judeţului Cluj (Cluj-Napoca, Turda, Câmpia Turzii, Gherla, Huedin, Aghireşu, Baciu, Apahida, Gilău, Floreşti, Viişoara, Mihai Viteazu, Tritenii de Jos, Iara, Săvădisla, Căşeiu, Frata, Cojocna, Ceanu Mare, Bonţida, Iclod, Luna, Feleacu, Jucu, Moldoveneşti, Mica, Căpuşu Mare, Mociu, Mintiu Gherlii, Dej, Unguraş, Sic, Chinteni, Chiuieşti, Cuzdrioara, Gârbău, Călăraşi, Cămăraşu, Căianu, Sânpaul, Fizeşu Gherlii, Băişoara, Câţcău, Cătina, Ţaga, Vad, Mănăstireni, Suatu, Petreştii de Jos, Borşa, Sânmărtin, Sâncraiu, Bobâlna, Panticeu, Corneşti, Aşchileu, Dăbâca, Geaca, Vultureni, Recea-Cristur, Izvoru Crişului, Sănduleşti, Ciurila, Tureni, Aluniş, Pălatca, Aiton, Buza, Jichişu de Jos, Ploscoş), zona depresionară a judeţului Harghita (Miercurea Ciuc, Topliţa, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaş, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârţa, Siculeni, Mihăileni, Tomeşti, Gălăuţaş, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dăneşti, Subcetate, Mădăraş, Tuşnad, Sântimbru, Voşlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu),

Este Cod galben de ceaţă şi în zona joasă a judeţului Argeş (Piteşti, Câmpulung, Curtea de Argeş, Mioveni, Costeşti, Ştefăneşti, Călineşti, Topoloveni, Bascov, Poiana Lacului, Buzoeşti, Băiculeşti, Leordeni, Bârla, Pietroşani, Albeştii de Argeş, Mihăeşti, Corbeni, Coşeşti, Bogaţi, Lereşti, Stâlpeni, Slobozia, Schitu Goleşti, Corbi, Stoeneşti, Vedea, Bradu, Valea Mare Pravăţ, Muşăteşti, Bălileşti, Ungheni, Mălureni, Ţiţeşti, Mărăcineni, Stolnici, Merişani, Poienarii de Muscel, Moşoaia, Lunca Corbului, Priboieni, Suseni, Albota, Budeasa, Dârmăneşti, Căteasca, Răteşti, Miceşti, Tigveni, Godeni, Recea, Rociu, Berevoeşti, Aninoasa, Şuici, Domneşti, Arefu, Căldăraru, Cetăţeni, Cocu, Miroşi, Valea Danului, Uda, Negraşi, Vlădeşti, Bughea de Jos, Hârseşti, Mozăceni, Popeşti, Izvoru, Vultureşti, Bughea de Sus, Ciofrângeni, Băbana, Valea Iaşului, Oarja, Ştefan cel Mare, Davideşti, Cepari, Cuca, Cotmeana, Boteni, Brăduleţ, Sălătrucu, Morăreşti, Săpata, Beleţi-Negreşti, Drăganu, Teiu, Mioarele, Hârtieşti, Dobreşti, Nucşoara, Cicăneşti, Albeştii de Muscel, Ciomăgeşti, Râca, Boţeşti, Poienarii de Argeş), dar şi în judeţele Botoşani, Suceava, Galaţi, Vrancea, Iaşi, Vaslui.

De asemenea, până la ora 9.00 este în vigoare un Cod galben de burniţă care depune polei, local, în judeţul Bacău.

Cod galben de ceaţă este şi în zona continentală a judeţului Constanţa (Medgidia, Cernavodă, Murfatlar, Hârşova, Mihail Kogălniceanu, Cobadin, Ostrov, Cogealac, Negru Vodă, Băneasa, Nicolae Bălcescu, Topraisar, Mircea Vodă, Castelu, Poarta Albă, Rasova, Lipniţa, Ciobanu, Crucea, Peştera, Chirnogeni, Albeşti, Independenţa, Oltina, Aliman, Mihai Viteazu, Ciocârlia, Ghindăreşti, Amzacea, Cuza Voda, Deleni, Adamclisi, Saligny, Dobromir, Mereni, Seimeni, Ion Corvin, Topalu, Gârliciu, Comana, Bărăganu, Pantelimon, Târguşor, Fântânele, Tortoman, Cerchezu, Siliştea, Saraiu, Horia, Grădina, Vulturu, Dumbrăveni), zona continentală a judeţului Tulcea (Tulcea, Măcin, Babadag, Sarichioi, Isaccea, Jijila, Greci, Baia, Niculiţel, Topolog, Luncaviţa, Somova, Cerna, Carcaliu, Turcoaia, Frecăţei, Mihail Kogălniceanu, Casimcea, Slava Cercheză, Nalbant, Dăeni, Mihai Bravu, Ceamurlia de Jos, Izvoarele, Stejaru, Nufăru, Ostrov, Văcăreni, Ciucurova, Peceneaga, Dorobanţu, Beidaud, Horia, Valea Teilor, Hamcearca, Grindu, Smârdan, I.C. Brătianu, Ceatalchioi), judeţul Tulcea (Sarichioi, Jurilovca, Valea Nucarilor, Murighiol, Chilia Veche, Mahmudia, Ceamurlia de Jos, Nufăru, Beştepe, Crişan, C.A. Rosetti, Maliuc, Pardina).