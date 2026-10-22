CEC vine cu două noi oferte pentru clienții băncii: top-up și vouchere cadou

Banca își extinde zona de servicii digitale direct din aplicația de mobil prin lansarea funcționalităților de reîncarcare (top-up) cartele telefonice și achiziție de vouchere cadou.

Potrivit băncii, prin serviciul de top-up se pot reîncărca rapid cartele PrePay ale operatorilor de telefonie mobilă Orange, Vodafone și Digi. Sunt disponibile două tipuri de reîncărcare:

reîncărcare cu credit, cu valori cuprinse între 3 și 100 euro;

reîncărcare directă cu opțiune, care include beneficii de voce și date mobile, conform ofertelor disponibile ale operatorului selectat.

Valoarea reîncărcării este debitată direct din contul selectat în aplicație.

În același timp, clienții băncii pot cumpăra și gestiona vouchere cadou printr-o rețea extinsă de parteneri naționali și internaționali, care acoperă domenii precum retail, alimentație publică, lifestyle, călătorii, divertisment și wellness. Soluția permite achiziția centralizată a voucherelor, cu implementare rapidă și flexibilă, precum și posibilitatea de nominalizare sau alocare personalizată, în funcție de nevoile fiecărui beneficiar. Voucherele beneficiază de valabilitate extinsă și acoperire națională.