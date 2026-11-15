Zeci de mii de cehi protestează la Praga pentru libertatea presei

Sute de mii de cehi protestează duminică în stradă, la Praga, față de o încercare a guvernului de a reforma finanţarea instituţiilor de presă publice, o iniţiativă denunţată de oponenţii săi ca fiind o ameninţare la adresa libertăţii presei, potrivit The Guardian și Reuters.

Executivul doreşte să înlocuiască actualul sistem de taxe audiovizuale, care finanţează televiziunea şi radioul public ceh, cu o finanţare asigurată direct din bugetul de stat.

Protestul reprezintă cea mai recentă provocare la adresa premierului Andrej Babiš și a coaliției sale, formată din partide populiste, naționaliste de extremă dreapta și eurosceptice. Manifestația are loc după mai multe săptămâni de proteste în orașe din întreaga țară și după o grevă a angajaților televiziunii publice cehe și ai postului public de radio.

Protestatarii susțin că eliminarea taxelor obligatorii și finanțarea posturilor publice de radio și televiziune direct de la bugetul de stat le-ar oferi miniștrilor o influență mai mare asupra redacțiilor. Ei avertizează că o astfel de măsură ar urma modelul din Slovacia, Ungaria, Polonia și Serbia, unde guverne populiste de dreapta, actuale sau din trecut, au slăbit independența presei.

Grupul Million Moments for Democracy, care organizează manifestația, a transmis că autoritățile vor vedea amploarea opoziției față de planul guvernului.

„Babiš și guvernul său cred, în mod evident, că pot face orice fără să suporte consecințe că pot ignora experții, reduce criticii la tăcere și trata instituțiile democratice ca pe o proprietate personală”, a transmis grupul.

Modificările propuse, care ar reduce cu aproximativ 15% bugetele televiziunii și radioului public, au atras critici din partea organizațiilor internaționale din domeniul presei.

Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (EBU), Federația Europeană a Jurnaliștilor, organizația Reporteri fără Frontiere și Institutul Internațional al Presei au criticat, de asemenea, planul guvernului, făcând o paralelă cu măsurile controversate promovate de premierul slovac Robert Fico și de fostul premier ungar Viktor Orbán.

Babiš, un miliardar care a revenit la putere anul trecut, a declarat că protestatarii agită opinia publică prin afirmații nefondate despre presupuse amenințări la adresa libertății presei.

Săptămâna trecută, el a publicat un articol de opinie în care a vorbit despre ceea ce a numit „cele șapte minciuni” răspândite de opoziție în legătură cu taxele radio-TV, care însumează 205 coroane cehe (aproximativ 7 euro) pe lună.

„Oricine vorbește despre «naționalizarea» presei publice minte în mod deliberat”, a scris el, catalogând criticile drept „izbucniri isterice”.

„În niciun caz nu vom interveni în activitatea editorială”, a mai spus el.