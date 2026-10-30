Cei care și-au închis balconul fără autorizație riscă să fie amendați, spune ministrul Dezvoltării: „Obligația va fi să intre în legalitate”

Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a declarat că persoanele care și-au închis balconul apartamentului fără un proiect autorizat vor trebui „să intre în legalitate” sau, în caz contrar, vor risca să fie amendate.

Întrebat vineri la Antena 3 despre schimbarea pe care o aduce în acest sens Codul Urbanismului, adoptat în vară, oficialul a spus că nu este vorba despre o creștere a impozitului, ci despre o obligație de a intra în legalitate.

„Cei care au avut balcoane închise înainte de aprobarea acestui Cod al urbanismului (…) vor intra în legalitate și vor plăti impozitul care se plătește normal, ca pentru apartamentul pe care îl au oamenii, la suprafața respectivă. După aprobarea acestui Cod al urbanismului, ei vor intra în legalitate, conform legii. Se duc la proiectant și trebuie să își facă un anumit proiect la arhitect, și pe urmă el se va aviza și aproba de autoritatea locală, deci nu este nicio problemă și nicio veste îngrijorătoare”, a declarat Alexandru Stoica.

Întrebat ce riscă aceia care nu vor intra în legalitate, ministrul Dezvoltării a răspuns: „Vine de la primărie și poate să îi amendeze. Asta va fi obligația, să intre în legalitate”.

El nu a exclus posibilitatea unor modificări la Codul urbanismului, dar a spus că „ele trebuie făcute tot prin Parlament (…), că sunt multe lucruri care au fost făcute”.

Noul Cod al urbanismului, intrat în vigoare pe 25 august 2026, prevede o fereastră tranzitorie de un an pentru intrarea în legalitate a construcțiilor fără autorizație, potrivit Universuljuridic.ro.

„Nu ne dorim să crească nicio taxă”

Ministrul Dezvoltării a fost întrebat despre posibilitatea de a fi indexate impozitele cu rata inflației anul viitor.

„Noi nu ne dorim să crească nicio taxă, cel puțin pe partea aceasta, locală. Autonomia locală va decide ce vor face, pragurile unde sunt ei stabiliți. Eu sper să nu avem măriri de taxe și să rămânem la stadiul actual”, a răspuns Alexandru Stoica.

El a adăugat că din discuțiile purtate cu ministrul Finanțelor reiese că taxele „vor rămâne la fel”.

„Nu am avut nicio discuție de mărire sau de altceva”, a mai declarat ministrul.