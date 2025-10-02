Cei doi oameni cheie pentru gestionarea focarului de infecție de la Spitalul din Iași au ajuns ilegal în funcții de conducere, arată controlul trimis de ministrul sănătății

Într-o conferință de presă susținută joi, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a cerut demiterea Oanei Puiu din funcția de șef a secției ATI. El a cerut autorităților locale din Iași să o demită și pe Cătălina Ionescu și din funcția de director medical, după ce anterior, când a ieșit la iveală focarul de la spital, ea a fost demisă din funcția de manager.

Ministrul Sănătății spune că avizul de funcționare al Spitalului Sf. Maria, unde au murit 7 copii luna trecută, a fost emis ilegal. „La ATI se intră ca în gară”. Rogobete anunță că va sesiza Parchetul

Oana Puiu, șefa interimară a Secției de Anestezie – Terapie Intensivă de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași, și Carmen Popescu, epidemiologul șef al spitalului, sunt cei doi oameni cheie care trebuiau să gestioneze focarul de infecție de la spitalul din Iași. Ele au ajuns însă în aceste funcții fără să respecte legea, potrivit concluziilor preliminare ale controlului efectuat de Corpul de Control al ministrului Sănătății și Inspecția Sanitară de Stat la spitalul din Iași.

Oana Puiu este medic primar de anestezie și terapie intensivă. Ea a fost numită în funcția de medic șef interimar al Secției Clinice ATI a Spitalului „Sfânta Maria” din Iași „cu nerespectarea prevederilor art. 185, alin. (7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății”, arată raportul comun de control al Corpului de Control al ministrului Sănătății și Inspecției Sanitare de Stat, document consultat de HotNews.

Conform legii, fiind vorba despre un spital clinic, medicul Oana Puiu ar fi trebuit să fie cadru universitar pentru a putea ocupa funcția de șef de secție.

Echipele de control arată însă că „nu au fost prezentate documente din care să rezulte că doamna dr. Puiu Oana este și cadru didactic universitar”.

De asemenea, „nu a fost prezentată propunerea Senatului Universității (de Medicină și Farmacie – n.red.) pentru numirea doamnei dr. Oana Puiu pentru ocuparea funcției de medic șef interimar Secție Clinice ATI”, mai scrie în raport.

Interimatul medicului Oana Puiu la conducerea secției ATI a fost prelungit de 3 ori, se mai arată în raport, care recomandă ca numirea în funcția de șef de secție ATI să respecte legea.

Epidemiolog șef prin transfer

În ceea ce o privește pe Carmen Popescu, epidemiolog șef, aceasta a ajuns la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași prin transfer de la lnstitutul de Psihiatrie „Socola”, în anul 2023.

Ea a fost numită epidemiolog șef (medic coordonator la Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale) printr-o decizie a managerului spitalului, imediat după transfer.

Echipele de control trimise de ministrul Alexandru Rogobete la spitalul din Iași au constatat însă că „nu au fost prezentate documente privind susținerea vreunui examen în baza căruia doamna dr. Popescu Carmen a fost promovată în funcția de medic coordonator la Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii”.

Corpul de Control a constatat că, în acest fel, au fost încălcate prevederile unui Ordin al ministrului Sănătății din anul 2011, care prevede obligativitatea susținerii unui examen în astfel de situații.

Manager mutat pe funcția de director medical după ce a fost demis

Cătălina Ionescu, managerul interimar al Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași în perioada focarului de infecție cu Serratia marcensens, a fost demisă demisă luni, în urma unei ședințe la care a participat și șeful Consiliului Județean Iași, Costel Alexe.

Spitalul se află în subordinea autorităților locale, iar ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, ceruse demisia managerului încă de la finalul săptămânii trecute.

După ce a fost demisă din funcția de manager, Cătălina Ionescu a fost numită director medical al spitalului.

Rogobete: „Un haos administrativ mai mare nu am mai văzut”

Șapte copii cu vârsta sub un an, care au fost internați în secția de Terapie Intensivă a Spitalului „Sfânta Maria” și s-au infectat cu bacteria Serratia marcescens, au murit în ultimele săptămâni. Copiii sufereau și de alte afecțiuni grave, iar cauzele exacte ale deceselor urmează să fie stabilite de medicii legiști.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a acuzat faptul că focarul de Serratia marcescens a fost raportat târziu.

„Vă spun sincer că un haos mai mare administrativ şi procedural nu am văzut demult într-un spital. Și am vizitat multe spitale şi ne-am confruntat, în ultima perioadă, dar şi când eram secretar de stat, cu multe astfel de situaţii”, a afirmat Alexandru Rogobete duminică, la Antena 3, după ce sâmbătă a mers la Iași împreună cu echipele de control.