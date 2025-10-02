LIVE Ministrul Sănătății prezintă în scurt timp concluziile controlului la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, unde șapte copii au murit după ce au luat o bacterie din spital

Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete susține o conferință de presă în care prezintă raportului Corpului de Control al MS ca urmare a situației apărute la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași, unde șapte copii, care sufereau și de alte boli, au murit după ce au luat bacteria Serratia marcescens din spital.

HotNews transmite live principalele declarații ale ministrului Alexandru Rogobete:

-„Avem raportul final al Corpului de control al MS și Inspecției Sanitare de Stat. În 2024 a mai existat un raport de control la acest spital care a lăsat o serie de măsurie pentru revizuirea protocoalelor

Șapte copii, care sufereau și de alte boli asociate, au murit la Spitalul „Sânta Maria” din Iași, după ce s-au infectat cu bacteria Serratia marcescens, o infecție nosocomială.

Secția de Terapie Intensivă, unde copiii erau internați, a fost închisă, după ce și alți pacienți au fost diagnosticați cu aceeași bacterie. A fost declanșată o anchetă epidemiologică.

Un prim control făcut la spitalul din Iași

Ministrul Sănătății, Alexandru Robogete, a mers sâmbătă la Spitalul „Sf. Maria” și a anunțat că va demite „fără nicio explicaţie şi fără nicio discuţie” conducerea Direcției de Sănătate Publică din Iași. El a criticat lipsa de reacție a DSP și a spitalului, care nu au luat măsuri după apriția primelor cazuri și nu au reacționat imediat: „Cu siguranță s-ar fi limitat răspândirea infecției”.

„Există neconcordanțe legate de aplicarea protocoalelor în perioada 15-24 septembrie, pentru care nu există niciun document care să confirme cum și dacă au fost aplicate procedurile pentru limitarea răspândirii infecțiilor nosocomiale”, a explicat Alexandru Rogobete.

Dacă rapoartele corpului de control și al Inspecției Sanitare de Stat vor indica neglijență în serviciu, acestea vor fi trimise la Parchetul General, a adăugat ministrul Sănătății.

Alexandru Rogobete a spus că a discutat, în cursul dimineții de sâmbătă, cu premierul Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan despre subiectul infecțiilor nosocomiale și că a decis ca Ministerul Sănătății să adopte un program de acțiuni prioritate pentru reducerea infecțiilor cu surse de finanțare directă pentru deiznfectanți, materiale de protecție și consumabile pentru a reduce presiunea bugetară pe unitățile sanitare.

„Am discutat și cu președintele Societății Române de ATI Dorel Săndesc și președinta Colegiului Medicilor Cătălina Poiană și vom gândi un modul de pregătire pentru asistentele medicale și infirmiere, cursuri care se vor finaliza cu un atestat și vom introduce obligativitatea pentru secțiile ATI de parcurgere a acestor module”, a spus Rogobete adăugând că o asistentă care lucrează într-o asemenea secție nu va mai putea rămâne acolo fără acest atestat. Condiția va fi impusă și celor care vor să se angajeze într-o secție ATI.

„Un haos mai mare administrativ nu am văzut”

În urma vizitei făcute sâmbătă la unitatea medicală, Alexandru Rogobete a spus că de mult timp nu a văzut un asemenea „haos” în ceea ce priveşte modul în care este administrat spitalul şi sunt aplicate procedurile.

„Vă spun sincer că un haos mai mare administrativ şi procedural nu am văzut demult într-un spital şi am vizitat multe spitale şi ne-am confruntat, în ultima perioadă, dar şi când era secretar de stat, de multe astfel de situaţii”, a afirmat Alexandru Rogobete duminică, la Antena 3.

Acesta admite că spitalul din Iaşi este unul cu multe dotări şi care „arată foarte bine”.

„Am vizitat secţia de ATI, am văzut acolo cu ochii mei echipamente de ultimă generaţie pe care în multe spitale din România nu le-am văzut, spre exemplu. Am verificat stocurile de consumabile, stocurile de dezinfectaţi stocurile de antibiotice şi nu am identificat probleme în acest sens. Vorbesc aici de haosul administrativ şi procedural într-o astfel de situaţie, pentru că s-a intervenit mult prea târziu”, a adăugat Alexandru Rogobete.