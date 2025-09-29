Al șaptelea copil de la spitalul din Iași, transferat între timp la București, a murit. Micuțul scăpase de infecția cu Serratia marcescens

Al șaptelea copil care a fost internat la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași și infectat cu bacteria Serratia marcescens, și care fusese transferat între timp la București, a murit luni dimineață, au declarat pentru HotNews surse medicale. Copilul fusese transferat la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București și se negativase la infecția cu bacteria Serratia marcescens.

Copilul îm vârstă de 3 luni suferea și de o altă boală gravă – o malformație cardiacă, spun sursele medicale, pentru HotNews.

Alți șase copii cu vârsta sub un an, care sufereau și de alte boli asociate, au murit la Spitalul „Sânta Maria” din Iași, după ce s-au infectat cu bacteria Serratia marcescens, o infecție nosocomială.

Încă trei copii sunt infectați cu aceeași bacterie.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, vineri, pentru HotNews, că Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași a raportat „prea târziu” situația epidemiologică din secția de Terapie Intensivă. El a precizat, însă, că în acest moment „nu putem realiza o legătură directă între infecțiile asociate și decese”.

Direcția de Sănătate Publică Iași a declanșat o anchetă epidemiologică, iar ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a trimis la Iași Corpul de Control și Inspecția Sanitară de Stat.

„În acest moment, nu mai există în spital niciun copil infectat. Lucrurile sunt sub control, Secția ATI nu va mai primi niciun pacient nou până când nu se va face dezinfecție (…) E o lipsă de aplicare a protocoalelor”, declara Alexandru Rogobete sâmbătă, când ministrul Sănătății a mers alături de echipele de control la Iași.

