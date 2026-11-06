Cei mai mari pești din lume au devenit o atracție turistică de senzație în țara faimoasă pentru insula Bali

Pasagerii scot exclamații de uimire și încântare în timp ce Ansar Lasimpala, în vârstă de 47 de ani, manevrează barca sa cu coca din sticlă către umbra mare și întunecată a unui rechin-balenă, care alunecă prin apele din apropierea unei plaje din Indonezia, țara mai cunoscută turiștilor pentru insula Bali, relatează Reuters.

Odinioară o localitate izolată, în care pescuitul era singura sursă de venit, satul Botubarani, de unde provine Ansar, s-a transformat într-o destinație turistică pentru cei dornici să interacționeze cu rechinii-balenă, cea mai mare specie de pești din lume.

„Acum am o slujbă mai relaxată, iar veniturile sunt destul de bune”, a declarat Ansar pentru Reuters, după ce a hrănit rechinii-balenă cu creveți pe plajă.

Ansar, care câștigă până la 3 milioane de rupii (167 de dolari) pe lună, mult mai mult decât cele 400.000 de rupii pe care le câștiga anterior ca pescar, este unul dintre cei aproximativ 80 de localnici care beneficiază de avântul turismului, oferind servicii de închiriere a bărcilor, scufundări și utilizarea dronelor.

Rechinii-balenă au devenit o senzație pe internet

Înregistrări video din 2016, care înfățișau un grup de aproximativ 12 rechini-balenă apărând împreună, au făcut ca satul să devină viral pe platforma de socializare Facebook.

„Este un animal foarte mare, așa că experiența este cu adevărat extraordinară”, a declarat turistul olandez Renee Westerbeek, în vârstă de 55 de ani, după ce a înotat cu mască și tub de respirat alături de acești pești.

Westerbeek, însoțit de soția și cei doi copii ai săi, alesese în mod special provincia Gorontalo, unde se află Botubarani, pentru a putea ajunge în apropierea rechinilor-balenă.

„Nu cunosc niciun alt loc unde poți face acest lucru”, a subliniat el.

Wahab Matoka, un reprezentant regional din domeniul turismului, afirmă că rechinii-balenă au apărut în apropierea plajei timp de zeci de ani, dar că mesajele de pe Facebook au fost cele care au contribuit la popularizarea lor.

Oficialii locali afirmă că Botubarani le oferă rechinilor-balenă o zonă de hrănire pe tot parcursul ciclului lor de viață.

Model al unui rechin-balenă într-un muzeu, FOTO: Thekkayil, NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Cei mai mari pești din lume pot ajunge până la 18 metri lungime

De regulă, rechinii-balenă care apar aici sunt masculi tineri, cu vârsta sub 30 de ani, și au o lungime cuprinsă între 4 și 6 metri. Aceștia pot trăi până la 100 de ani și pot ajunge la o lungime de până la 18 metri, având pielea închisă la culoare sau gri-albăstruie, acoperită de un model distinctiv.

Rechinii-balenă sunt o specie pe cale de dispariție, potrivit specialiștilor în conservarea naturii, iar organizația de mediu Konservasi Indonesia estimează că populația acestora din insulele estice ale arhipelagului indonezian este de 699 de exemplare.

În ciuda denumirii lor, rechinii-balenă nu sunt balene și respiră prin branhii. În schimb, balenele albastre, cele mai mari animale de pe Pământ, sunt mamifere care respiră prin plămâni și pot ajunge la o lungime de până la 31 de metri.

În timp ce turismul reprezintă un avantaj economic pentru localnici, există și persoane îngrijorate de impactul acestuia asupra faunei sălbatice.

Iqbal Herwata Putra, reprezentant al organizației Konservasi Indonesia, a declarat că hrănirea constantă poate perturba comportamentul natural al rechinilor-balenă și le poate pune sănătatea în pericol.

„Stabilirea unor limite contribuie la asigurarea coexistenței dintre oameni și fauna sălbatică”, a subliniat acesta.

Pentru Ansar, cel mai important lucru este ca animalele să rămână în zonă.

„Dacă rechinii-balenă sunt hrăniți, localnicii au de câștigat”, a adăugat el.