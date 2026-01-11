„Cei mai răi turiști, fac ce vor!”. Rusia a anulat vizele pentru chinezi, dar localnicii sunt nemulțumiți de ei

La 1 decembrie, Rusia a anulat regimul de vize pentru cetățenii Chinei. De acum, cetățenii Republicii Populare Chineze (RPC) pot intra în țară doar pe baza pașaportului și pot rămâne până la 30 de zile. Totuși, rușii de rând tind să nu salute această decizie.

Opinia este că turiștii chinezi ar fi nepoliticoși, nu respectă regulile de conduită și vorbesc foarte tare, ceea ce i-ar transforma în cei mai neplăcuți oaspeți din lume. Rusia se așteaptă la o creștere de câteva ori a turismului din China. În prezent, turiștii chinezi ocupă primul loc dintre toate naționalitățile de turiști din Rusia și, potrivit Asociației Turoperatorilor din Rusia (ATOR), după eliminarea vizelor, fluxul de turiști din China se va dubla.

