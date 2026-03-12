Italia își evacuează militarii de la baza situată în Irak, după ce aceasta a fost bombardă cu drone

Un nor de fum se ridică după interceptarea unei drone la baza militară Erbil, pe 12 martie 2026. Foto: Shvan HARKI / AFP / Profimedia

Italia își retragere temporar întregul personal de la baza sa militară din Erbil, în Kurdistanul irakian, după un atac cu dronă, finalizând astfel o evacuare deja în curs, după cum au declarat joi miniștrii apărării și de externe italieni, citați de AFP și EFE, conform Agerpres.

„O retragere era deja prevăzută și va fi ‘doar temporară”, a declarat ministrul apărării Guido Crosetto la postul de televiziune italian TG1. Această retragere a fost confirmată de ministrul de externe Antonio Tajani, care a spus că deja se organizează transferul a militarilor italieni staționați la baza din Erbil.

În cursul unei audieri în Senat, ministrul de externe italian a precizat că săptămâna trecută au fost evacuați 102 militari, iar alți 75 au fost transferați în Iordania, în timp ce se organizează plecarea celor 101 de soldați care se află încă în zonă.

„Se efectuează verificări necesare pentru a clarifica dinamica atacului și a-i identifica pe cei responsabili”, a declarat ministrul, subliniind că guvernul italian va adopta „orice măsură suplimentară” pentru a garanta siguranța personalului civil și militar.

Evacuarea personalului are loc după ce miercuri seara o dronă a lovit baza italiană din Erbil, provocând pagube materiale minore și fără ca vreun membru al personalului italian să fie rănit.

După acest incident, Tajani a menținut legătura cu ambasadorul Italiei în Irak, precum și cu șeful consulatului din Erbil și comandantul bazei, colonelul Stefano Pizzotti, confirmând reducerea personalului atât la ambasada din Bagdad, cât și la consulatul din Erbil.

„Am primit confirmarea că tot personalul nostru militar este în siguranță și a putut să se refugieze la timp în buncărele instalației”, a indicat ministrul italian de externe.

La rândul său, ministrul apărării, Guido Crosetto, a explicat la televiziunea publică italiană că personalul misiunii rămâne la bază până va fi transferat, întrucât „este un loc mai sigur decât hotelurile”.

De asemenea, titularul de la Apărare a explicat că transferul militarilor rămași în Irak „nu este o acțiune ușoară” pentru că în actualele condiții este imposibil să fie trimis un avion, astfel că operațiunea ar urma să fie realizată pe cale terestră, probabil prin Turcia.

Întrebat dacă a fost un atac deliberat, Crosetto a răspuns: „Absolut da!”.

În timpul audierii din Senat, Tajani a clarificat de asemenea că guvernul nu a primit nicio cerere din partea SUA pentru a-și folosi bazele de pe teritoriul italian și a insistat că prioritatea executivului de la Roma este dezescaladarea.

Ministrul a spus că poziția guvernului italian se bazează pe acordurile bilaterale din 1954, „aceleași la care se raportează partenerii europeni, inclusiv spaniol, despre care se vorbește atât de mult”.

„Acordurile prevăd autorizații tehnice atunci când este vorba de logistică și operațiuni care nu implică bombardamente”, a afirmat el, asigurând că, în cazul unei solicitări din partea Washingtonului, guvernul va supune decizia dezbaterii parlamentului.