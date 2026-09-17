Cei trei magistrați care judecă procesul de 1 miliard de euro dintre Guvern și Înalta Curte cer apărarea CSM: „O imixtiune fără precedent în actul de justiţie”

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât joi admiterea cererii magistraților Violeta Chiriac, Mădălina Elena Vladu Crevon și Emilian Constantin Meiu, din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție, privind apărarea independenței. La mijloc se află procesul dintre Guvern și Înalta Curte pentru plata restanțelor salariale ale magistraților, o valoare de aproape 1 miliard de euro.

A șasea amânare a verdictului / CSM, solicitat să apere judecătorii din dosar

Joi, magistrații Violeta Chiriac, Mădălina Elena Vladu Crevon și Emilian Constantin Meiu au fost așteptați să pronunțe soluția definitivă în dosar, însă verdictul a fost amânat pentru a șasea oară.

În paralel, la CSM, în cadrul Secției pentru Judecători, a fost pusă în discuție apărarea acestora.

Cererea privind apărarea reputației celor trei magistrați a fost admisă cu votul a opt dintre cei nouă judecători ai Secției, un vot fiind împotrivă.

„În analiza cererii formulate de doamnele judecător Violeta Chiriac şi Mădălina Elena Vladu Crevon, respectiv de domnul judecător Emilian Meiu, Secţia pentru judecători a avut în vedere că cererea vizează apărarea independenţei celor trei judecători învestiţi cu soluţionarea unei cauze pendinte, aflată în faza procesuală a recursului.

Obiectul dosarului cu care cei trei magistraţi sunt învestiţi spre soluţionare a fost invocat de către Guvernul României ca temei al sesizării instanţei constituţionale cu un posibil conflict juridic de natură constituţională, argumentele aduse de executiv în susţinerea sesizării instanţei constituţionale şi cele prezentate ca argumente în cauza pendinte fiind similare”, precizează CSM într-un comunicat.

Secţia pentru judecători subliniază că „acest context reprezintă o imixtiune fără precedent în actul de justiţie al unei instanţe, în cauză chiar instanţa supremă, creând asupra judecătorilor învestiţi cu soluţionarea cauzei o presiune publică incompatibilă cu garanţiile de independenţă ale justiţiei care guvernează statul de drept şi percepţia că soluţia nu ar trebui pronunţată în acord cu legea, ci în funcţie de interesele unei părţi în proces, respectiv Guvernul României”.

Demersul Guvernului la CCR

Pe 2 iulie, premierul interimar Ilie Bolojan a anunţat că a decis sesizarea Curţii Constituţionale pentru soluţionarea unui conflict juridic de natură constituţională cu Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în legătură cu plata restanţelor salariale din zona de Justiţie.

Bolojan a subliniat că instanța nu are competența și nici legitimitatea de a stabili cum se distribuie banii publici, acuzând că este perturbat echilibrul bugetar, un „act care reprezintă o ingerință directă în activitatea executivă a statului”.

„O astfel de conduită este contrară garanţiilor de independenţă ale judecătorilor, care trebuie să decidă liberi de orice influenţe, presiuni ori imixţiuni, în acord cu dispoziţiile legale aplicabile în cauza dedusă soluţionării”, a reacționat joi CSM după apărarea independenței celor trei magistrați.

Cei trei judecători de la ICCJ au amânat decizia definitivă în procesul ICCJ-Guvern pentru 8 octombrie.

Curtea Constituțională este așteptată se se pronunțe asupra conflictului juridic dintre Guvern și ICCJ pe 23 septembrie.