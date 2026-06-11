Cel mai bun restaurant din lume se va redeschide după scandalul care i-a pătat reputația. Prețul unui meniu

Restaurantul Noma a funcționat din 2018 într-un complex de clădiri ce include și un magazin pentru vizitatori, FOTO: James Brooks / AFP / Profimedia

Restaurantul Noma din Copenhaga, care a fost cotat timp de mai mulți ani la rând drept cel mai bun din lume, a anunțat că se va redeschide în august, însă chef-ul său vedetă va avea un rol mai puțin proeminent după scandalul izbucnit mai devreme în cursul acestui an, relatează Reuters.

René Redzepi, a cărui abordare avangardistă a bucătăriei nordice l-a transformat într-o celebritate și a adus restaurantului Noma trei stele Michelin, și-a dat demisia în luna martie după ce zeci de foști angajați l-au acuzat de violență și abuzuri în bucătărie.

„După mai bine de două decenii în care am construit și condus acest restaurant, am decis să mă retrag și să le permit liderilor noștri extraordinari să conducă restaurantul către următorul capitol”, afirma acesta la momentul respectiv.

Decizia sa a urmat unei investigații publicate pe 7 martie de The New York Times, care a adunat mărturii de la 35 de foști angajați ai restaurantului despre abuzurile comise de Redzepi între 2009 și 2017.

Unii dintre ei au descris cum Redzepi „a lovit angajații în față, i-a înțepat cu ustensile de bucătărie și i-a izbit de pereți”.

Într-un alt caz relatat în investigație, o fostă angajată a povestit că a fost lovită de chef în timpul serviciului după ce a folosit telefonul pentru a schimba muzica din bucătărie.

René Redzepi la restaurantul Noma din Copenhaga. Credit line: Thibault Savary / AFP / Profimedia

Restaurantul Noma se redeschide la Copenhaga în luna august

Foștii angajați și-au împărtășit experiențele cu jurnaliștii de la The New York Times în condițiile în care restaurantul Noma s-a închis la sfârșitul anului 2024, planul fiind ca el să fie redeschis anul acesta, după mai multe schimbări.

Într-un nou mesaj publicat pe Instagram, Redzepi a anunțat acum că va prelua un nou rol creativ atunci când Noma Copenhaga se va redeschide pe 5 august. Chef-ul a spus că urmează să se concentreze pe „proiecte pe termen lung” care implică insecte, alge marine, leguminoase, ciuperci și tehnologie.

Meniul de degustare al restaurantului, inclusiv asocierea cu vinuri, va costa 6.500 de coroane daneze (1.000 de dolari) de persoană, sau 6.000 de coroane dacă vinul este înlocuit cu suc, a precizat Noma pe site-ul său.

Pablo Soto, care lucrează la restaurant din 2017, va deveni chef-ul principal, în timp ce Mette Bring Soberg, care a colaborat de asemenea îndeaproape cu Redzepi, va prelua conducerea departamentului de cercetare și dezvoltare.