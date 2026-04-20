Cel mai cunoscut scriitor bulgar, despre relația cu România: „Cea mai dificilă formă de curiozitate este cea față de vecinul tău”

Cel mai de succes scriitor bulgar al momentului, Gheorghi Gospodinov, se află pe lista de invitați a Salonului Internațional de Carte Bookfest, care se va desfășura la București, la Romexpo, în perioada 3-7 iunie 2026. La această ediție a Bookfest, Bulgaria este invitată de onoare.

„Cea mai dificilă formă de curiozitate este cea față de vecinul tău, cel cu care împărtășești o apropiere geografică și istorică. A venit timpul să ne spunem poveștile unii altora și să ne citim reciproc. Literatura poate face lucruri simple, dar esențiale: să ofere sens, să construiască memorie și empatie, să devină un antidot împotriva propagandei. Atunci când ne spunem poveștile, amânăm, într-un fel, sfârșitul. În lumea de azi, acest lucru este mai important ca oricând. Pentru noi este o onoare ca literatura bulgară să fie în centrul Bookfest 2026. Să vă împărtășim poveștile noastre și să le ascultăm pe ale voastre. La mulți ani nouă!”, a transmis Gheorghi Gospodinov publicului român, printr-un comunicat.

Într-un interviu acordat recent HotNews, scriitorul bulgar vorbea despre traumele trecute și provocările prezente pe care românii și bulgarii le împărtășesc. „Dumneavoastră și cu mine am trăit vremuri în care ni se promitea un viitor strălucit. Acum încearcă să ne promită un trecut strălucit sau glorios. Nu trebuie să ne lăsăm din nou înșelați. Sunt promisiuni goale”, spunea atunci Gospodinov despre nostalgia transformată în armă în această parte a Europei.

Cea mai recentă carte a lui Gospodinov, „Grădinarul și moartea”, a apărut recent în limba română, în imprintul Anansi al Editurii Trei.

Bookfest 2026. Bulgaria, invitat de onoare

La Bookfest 2026, cititorii și editorii români vor putea descoperi literatura bulgară contemporană, care a devenit tot mai vizibilă pe scena internațională. Scriitorii bulgari contemporani se bucură de atenție globală, iar operele lor apar tot mai des în spațiul editorial internațional. Un moment important a fost câștigarea Premiului Booker Internațional de către Georgi Gospodinov în 2023, precum și nominalizarea scriitoarei Rene Karabash la ediția din acest an.

„Bulgaria are o cultură care, deși ne este foarte apropiată geografic și istoric, rămâne încă insuficient cunoscută la noi. Speranța mea este ca această ediție a Bookfest să ne ajute să o descoperim mai bine. Chiar dacă este una dintre cele mai complexe ediții de până acum, sunt încrezător că Bulgaria ne va oferi ocazia să ne bucurăm pe deplin de literatura de foarte bună calitate și să descoperim autori remarcabili.

Literatura și cărțile rămân, în cele din urmă, punți între oameni și culturi, aducându-ne mai aproape unii de alții prin poveștile pe care le împărtășim”, a declarat Grigore Arsene, președintele Asociației Editorilor din România.

Participarea Bulgariei în calitate de invitat de onoare va cuprinde, pe lângă evenimentele dedicate literaturii, și prezentări ale peisajului literar bulgar contemporan, analize ale pieței de carte și discuții despre tendințele din domeniul editorial. De asemenea, vor fi abordate oportunitățile de granturi și programe de finanțare, precum și subiecte legate de rezidențele pentru scriitori și traducători, festivaluri literare și programe de schimb”, se arată într-un comunicat al organizatorilor,

Cea de a XIX-a ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest va avea loc la Romexpo între 3 și 7 iunie 2026. Programul de vizitare este între 10:00 și 20:00, pentru zilele de miercuri, joi și duminică, respectiv 10:00-21:00, pentru zilele de vineri și sâmbătă. Standul bulgar, realizat cu sprijinul Ministerului Culturii al Republicii Bulgaria și organizat de Asociația Bulgară a Cărții (BBA), va fi amplasat în Pavilionul B2.