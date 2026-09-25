Cel mai greu film din cariera lui Brad Pitt a apărut în cinematografe: „Ceea ce m-a atras cu adevărat a fost finalul”

De-a lungul carierei sale, Brad Pitt l-a jucat pe faimosul Ahile din „Iliada”, a interpretat rolurile unor soldați, asasini profesioniști, cascadori de la Hollywood sau luptători. Actorul veteran spune însă că noul său film turnat în sălbăticie a fost cel mai dificil din cariera sa de până acum.

„Heart of the Beast” (În inima sălbăticiei), noul film al lui Brad Pitt, a apărut în cinematografele din România vineri, 25 septembrie.

Un thriller în regia cineastului american David Ayer, „Heart of the Beast” îl pune pe Pitt în rolul lui James, un fost ofițer al Forțelor Speciale al cărui avion se prăbușește într-o zonă izolată din Alaska. Alături de el se află Odin, un câine antrenat pentru operațiuni militare care îl salvează pe James după prăbușire și pornește alături de el într-o călătorie de supraviețuire în sălbăticie.

Lungmetrajul cu o durată de 101 minute este în esență o poveste în doi, singurele nume menționate în distribuție în afară de cele ale lui Pitt și Uber (numele real al câinelui) fiind cele ale actorilor J.K. Simmons și Anna Lambe.

„Este povestea unui om bântuit de trecut, care se confruntă cu unele dintre traumele și dificultățile vieții. Este, de fapt, povestea a doi veterani care încearcă să se regăsească unul pe celălalt și să supraviețuiască împreună și este o poveste emoționantă atât de frumoasă”, a declarat regizorul Ayer, care a lucrat anterior cu Pitt la filmul de război „Fury” din 2014.

„A fost o provocare incredibilă ca regizor. Dar, vreau să spun, îl am pe Brad, am un câine și am acest peisaj superb, așa că totul avea sens și a funcționat”, a subliniat el într-un interviu acordat Collider înainte de premiera generală a lungmetrajului în cinematografe.

Brad Pitt afirmă că „situațiile extreme” din noul său film au un scop anume

„La suprafață, este o poveste despre supraviețuire, așa că trebuie să trecem prin situații extreme. Nu e ca și cum am fi putut să ne întoarcem la rulotă și să ne uscăm sau ceva de genul ăsta. Ajungi dimineața, te uzi și rămâi ud toată ziua, până la sfârșitul zilei”, a declarat și Pitt, acum în vârstă de 62 de ani, despre „Heart of the Beast”.

„Există și o anumită trudă în toate astea, dar, în același timp, trebuie să spun că eu cred în asta, pentru că te ajută să înțelegi scena, te ajută să înțelegi personajele și, în cele din urmă, ne ajută să înțelegem filmul nostru”, a adăugat el.

„Fizic, aș spune categoric că acesta este cel mai solicitant film pe care l-am făcut vreodată, dar și unul extrem de satisfăcător”, a subliniat actorul premiat cu Oscar în interviul acordat Collider.

În pofida plasării poveștii în Alaska, filmările au avut loc în sălbăticia din Noua Zeelandă, studioul Paramount punând la dispoziția producătorilor un buget consistent de 82 de milioane de dolari.

Brad Pitt și regizorul David Ayer la avanpremiera din SUA a filmului „Heart of the Beast”, FOTO: Arroyo, AFF-USA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pitt se pregătește și pentru revenirea în rolul care i-a adus Premiul Oscar

Pentru Brad Pitt „Heart of the Beast” marchează prima revenire pe marele ecran după lungmetrajul „F1” din vara anului trecut, unul dintre lungmetrajele nominalizate la Premiul Oscar la gala din luna martie. Rolul de acum e unul foarte diferit, iar Pitt a explicat și care a fost pentru el cel mai captivant lucru legat de acesta.

„Ceea ce m-a atras cu adevărat a fost finalul. David mi-a trimis scenariul și, pur și simplu, citind acest final, m-a atins foarte tare și mi-au dat lacrimile”, a afirmat actorul veteran în interviul acordat înainte de premiera filmului.

„Și m-am gândit că, dacă eu am avut experiența asta citind scenariul, atunci cineva o să aibă aceeași experiență văzând filmul. Și noi avem un trecut împreună, așa că pur și simplu avea sens. Totul părea să se potrivească într-un mod foarte frumos”, a mai spus Brad Pitt.

Printre viitoarele proiecte cinematografice ale acestuia se numără și revenirea în rolul cascadorului Cliff Booth într-o continuare regizată de David Fincher a filmului „Once Upon a Time in Hollywood”. Rolul i-a adus în 2020 Premiul Oscar pentru cel mai bun actor într-un rol secundar.

„The Further Mis-Adventures of Cliff Booth”, va avea o premieră cinematografică limitată în SUA în luna noiembrie, înainte de a fi lansat pe Netflix în data de 23 decembrie.

Lungmetrajul regizat de Fincher și produs de Quentin Tarantino a avut un buget de producție de 200 de milioane de dolari și va fi „blockbuster”-ul propus de platforma de streaming abonaților săi în perioada Crăciunului.

Netflix a lansat săptămâna aceasta primul trailer „teaser” pentru lungmetraj: