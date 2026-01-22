Lista completă a nominalizărilor pentru Premiile Oscar din 2026

„Sinners”, o saga îndrăzneață și sângeroasă cu vampiri, plasată în sudul Statelor Unite, a obținut joi un număr record de 16 nominalizări pentru gala Premiile Oscar din 2026, ce va avea loc în data de 15 martie, urmat de „One Battle After Another” cu Leonardo DiCaprio în rolul principal, cu 13 nominalizări.

Academia Americană a Artelor și Științelor Filmului a dezvăluit lista completă a nominalizărilor pentru cea mai prestigioasă gală a industriei cinematografice și, spre deosebire de alți ani, ea nu pare să rezerve prea multe surprize la categoriile majore.

Leonardo DiCaprio și Timothee Chalament au fost nominalizați la Oscarul pentru cel mai bun actor într-un rol principal grație interpretărilor lor din „One Battle After Another”, respectiv „Marty Supreme”, în timp ce apreciatul regizor Thomas Paul Anderson va spera să își adjudece Oscarul pentru care este considerat mare favorit anul acesta. El a ajuns acum la a 12-a nominalizare.

El va fi concurat de Chloé Zhao, laureată anterior a premiului pentru cel mai bun regizor pentru munca sa la „Nomadland”. Anul acesta ea a fost nominalizată pentru „Hamnet”, un film care spune povestea soției lui William Shakespeare în timp ce se confruntă cu pierderea singurului său fiu.

O altă statuetă care va fi puternic disputată la gala Oscarurilor din 15 martie va fi cea pentru cel mai bun actor în rol secundar. Anul acesta pe lista nominalizaților se numără doi interpreți din „One Battle After Another”: Benicio del Toro și Sean Penn. Ambii actori au mai câștigat premii de interpretare, del Toro obținând o distincție pentru „Traffic”, iar Penn câștigând statuete pentru „Milk” și „Mystic River”. Ei vor concura cu Delroy Lindo („Sinners”), Stellan Skarsgård („Sentimental Value”) și Jacob Elordi („Frankenstein”).

Lista completă a nominalizărilor la Premiile Oscar din 2026:

Cel mai bun film:

„Bugonia”;

„F1”;

„Frankenstein”;

„Hamnet”;

„Marty Supreme”;

„One Battle After Another”;

„The Secret Agent”;

„Sentimental Value”;

„Sinners”;

„Train Dreams”.

Nominalizările la Oscarul pentru cel mai bun actor într-un rol principal în 2026:

Timothée Chalamet, „Marty Supreme”;

Leonardo DiCaprio, „One Battle After Another”;

Ethan Hawke, „Blue Moon”;

Michael B. Jordan, „Sinners”;

Wagner Moura, „The Secret Agent”.

Nominalizările la Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță într-un rol principal:

Jessie Buckley, „Hamnet”;

Rose Byrne, „If I Had Legs I’d Kick You”;

Kate Hudson, „Song Sung Blue”;

Renate Reinsve, „Sentimental Value”;

Emma Stone, „Bugonia”.

Cel mai bun actor într-un rol secundar:

Benicio Del Toro, “One Battle After Another”;

Jacob Elordi, „Frankenstein”;

Delroy Lindo, „Sinners”;

Sean Penn, „One Battle After Another”;

Stellan Skarsgård, „Sentimental Value”.

Cea mai bună actriță într-un rol secundar:

Elle Fanning, „Sentimental Value”;

Inga Ibsdotter Lilleaas, „Sentimental Value”;

Amy Madigan, „Weapons”;

Wunmi Mosaku, „Sinners”;

Teyana Taylor, „One Battle After Another”.

Cel mai bun regizor:

Chloé Zhao, „Hamnet”;

Josh Safdie, „Marty Supreme”;

Paul Thomas Anderson, „One Battle After Another”;

Joachim Trier, „Sentimental Value”;

Ryan Coogler, „Sinners”.

Cel mai bun scenariu original:

„Blue Moon”;

„It Was Just an Accident”;

„Marty Supreme”;

„Sentimental Value”;

„Sinners”.

Cel mai bun scenariu adaptat:

„Bugonia”;

„Frankenstein”;

„Hamnet”;

„One Battle After Another”;

„Train Dreams”.

Cel mai bun film străin:

„The Secret Agent”;

„It Was Just an Accident”;

„Sentimental Value”;

„Sirat”;

„The Voice of Hind Rajab”.

Cel mai bun documentar:

„The Alabama Solution”;

„Come See Me in the Good Light”;

„Cutting Through Rocks”;

„Mr. Nobody Against Putin”;

„The Perfect Neighbor”;

Cea mai bună imagine:

„Frankenstein”

„Marty Supreme”

„One Battle After Another”

„Sinners”

„Train Dreams”.

Cel mai bun scurtmetraj:

„Butcher’s Stain”;

„A Friend of Dorothy”;

„Jane Austen’s Period Drama”;

„The Singers”;

„Two People Exchanging Saliva”.

Cel mai bun film de animație:

„Arco”;

„Elio”;

„KPop Demon Hunters”;

„Little Amélie or the Character of Rain”;

„Zootropolis 2”.

Cel mai bun scurtmetraj de animație:

„Butterfly”;

„Forevergreen”;

„The Girl Who Cried Pearls”;

„Retirement Plan”;

„The Three Sisters”.

Cele mai bune efecte vizuale:

„Avatar: Fire and Ash”;

„F1”;

„Jurassic World Rebirth”;

„The Lost Bus”;

„Sinners”.

Cele mai bune costume:

„Avatar: Fire and Ash”;

„Frankenstein”;

„Hamnet”;

„Marty Supreme”;

„Sinners”.

Cel mai bun montaj:

„F1”;

„Marty Supreme”;

„One Battle After Another”;

„Sentimental Value”;

„Sinners”.

Cel mai bun machiaj și hairstyling:

„Frankenstein”;

„Kokuho”;

„Sinners”;

„The Smashing Machine”;

„The Ugly Stepsister”.

Cea mai bună coloană sonoră:

„Bugonia”;

„Frankenstein”;

„Hamnet”;

„One Battle After Another”;

„Sinners”.

Cel mai bun sunet:

„F1”;

„Frankenstein”;

„One Battle After Another”;

„Sinners”;

„Sirat”.

Cel mai bun cântec original:

„Dear Me” din „Diane Warren: Relentless”;

„Golden” din „KPop Demon Hunters”;

„I Lied to You” din „Sinners”;

„Sweet Dreams of Joy” din „Viva Verdi”;

„Train Dreams” din „Train Dreams”.

Cel mai bun casting:

„Hamnet”;

„Marty Supreme”;

„One Battle After Another”;

„The Secret Agent”;

„Sinners”.

Cel mai bun design de producție:

„Frankenstein”;

„Hamnet”;

„Marty Supreme”;

„One Battle After Another”;

„Sinners”.

