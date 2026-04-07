Cel mai important ziar de sport din Italia, cuvinte uriașe după moartea lui Mircea Lucescu: A murit vizionarul fotbalului

Mircea Lucescu a murit marți seara, la 80 de ani. Cel mai important ziar de sport din Italia, Gazzetta dello Sport, își deschide site-ul cu această veste tristă și îi aduce un omagiu celui care le-a antrenat pe Pisa, Inter și Brescia.

„Patern, isteț, revoluționar, a fost Nikola Tesla al fotbalului. A câștigat 36 de trofee la cârma a 8 echipe, printre care UEFA cu Șahtior, a lansat sute de jucători de nivel înalt și a inventat analiza meciurilor”, scrie Gazzetta care îl descrie ca vizionarul fotbalului.

Publicația italiană își continuă omagiul la adresa antrenorului român, trecând în revistă istoria scrisă de acesta la Șahtior Donețk, în Turcia, cu Galatasaray și Beșiktaș, dar și perioada petrecută în Italia.

Adevărata măreție a lui Mircea Lucescu

„Adevărata măreție a lui Mircea Lucescu constă în următorul lucru: astăzi toată lumea vorbește despre analiza meciurilor, dar el a fost cel care a inventat-o. O făcea deja în România, pe vremea lui Ceaușescu, cu mijloacele de atunci. Împrumuta de la școala cea mai apropiată cei mai buni opt elevi și îi așeza pe fiecare într-un sector al stadionului, cu sarcina de a nota la fiecare sfert de oră pozițiile jucătorilor. A doua zi aduna bilețelele, își făcea o idee precisă despre meci și a doua zi le explica jucătorilor de la Dinamo București cum jucaseră. Odată cu apariția tehnologiei, lucrurile s-au schimbat și, când a ajuns în Italia, la Pisa, în 1990, înainte chiar de a cere atacanți și fundași laterali, i-a cerut președintelui Anconetani un videorecorder. Ne povestea toate aceste lucruri într-o seară rece de vineri, în timp ce mânca stridii într-un restaurant italian din Donețk. A întârziat un sfert de oră: o întârziere justificată, vinerea la operă se joacă balet. Era și supărat pentru că reușise să-l vadă doar la televizor; înainte avusese de îndeplinit o sarcină mai puțin artistică: să-i învingă pe cei de la Metalurg cu 4-1 în derby”, scrie ziarul italian.

„Mircea Lucescu a fost Nikola Tesla al fotbalului, un geniu neconvențional care a inventat atât pentru sine, cât și pentru ceilalți. Un revoluționar viclean, un vizionar care nu se limita la obișnuit, ci știa să privească dincolo de aparențe. Pentru el ar putea vorbi palmaresul, cele 36 de trofee câștigate la cârma a 8 echipe diferite, sau sutele de jucători lansați în fotbalul de top, spectacolul pe care a știut să-l pună în scenă sau ultimul act de dragoste care, la câteva luni după o problemă respiratorie care l-a dus la spital, l-a adus la 80 de ani pe banca unei Românii aflate în dificultate, încercând să se califice la Cupa Mondială.”

Mircea Luceascu a murit marți, 7 aprilie 2026, la la 20.30, au anunțat reprezentantii spitalului într-un comunicat de presă, difuzat în cursul serii.