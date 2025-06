Cel mai înalt monument al lui Lenin din Asia Centrală a fost demontat. Ce va fi pus în loc

Kîrgîzstanul a demontat sâmbătă cel mai înalt monument al fondatorului URSS Vladimir Lenin din Asia Centrală, situat în Oş, al doilea oraş ca mărime din fosta republică sovietică, aliată a Rusiei, relatează agențiile France Presse și Agerpres.

Potrivit primăriei, monumentul va fi mutat şi „un drapel kîrgîz pe un catarg înalt de 95 de metri” va fi instalat în piaţa centrală din Oş.

Monumentul de bronz măsura în total 23 de metri, cu tot cu piedestal, făcându-l cel mai înalt monument al lui Lenin din Asia Centrală care nu a fost demontat după căderea URSS în 1991 şi unul dintre cele mai înalte din lume.

Statuia a fost îndepărtată în timpul nopţii, iar fotografii rare ale unor amatori o arată „culcată” în piaţa centrală a oraşului, vizavi de primărie.

Această operaţiune „nu ar trebui politizată”, potrivit primăriei din Oş, care a citat exemple de „oraşe ruse în care monumentele lui Lenin au fost şi ele demontate sau mutate”.

„Aceasta este o practică comună care vizează îmbunătăţirea aspectului arhitectural şi estetic al oraşelor”, consideră primăria.

